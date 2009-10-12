به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، این مسابقات در سالن‌ها و ورزشگاه‌های مختلف شهر میلان برگزار می شود که مهمترین آن ورزشگاه "ساینی" است. این ورزشگاه میزبان مسابقات فوتبال و والیبال آقایان خواهد بود. مسابقات والیبال بانوان و بسکتبال آقابان نیز درسالن اصلی ورزشگاه "کرستی" است.

براساس برنامه مسابقات فوتسال مردان در سالن "کارارو" شهر میلان برگزار می شود و بانوان فوتیالیست نیز در سالن "سنارولی" به میدان می روند. مسابقات بسکتبال بانوان نیز در همین سالن برگزار خواهد شد. ورزشکاران رشته گلف نیز در زمین گلف ورزشگاه "لیروبینی" با هم به رقابت خواهد پرداخت.

یازدهمین دوره رقابت های بین دانشگاهی 2009 جهان از امروز (دوشنبه) با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می شود و روز جمعه هفته جاری با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به پایان می رسد.