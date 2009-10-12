صبحگاه دانش آموزی دختران در استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرماندهی انتظامی شهرستان کرج صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان دختر اظهار داشت: در آغاز سال تحصیلی جاری طی هماهنگی با مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج نشستهای مختلفی به منظور ارتقا امنیت در میان دانش آموزان برگزار شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شد طی سال تحصیلی به خصوص هفته ناجا اقدامات فرهنگی اجتماعی برای کاهش آسیب و ناهنجاری های اجتماعی برگزار شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اعتیاد، پوشش نامناسب، ارتباطات نامتعارف و ... از جمله موضوعاتی هستند که سعی شده آموزشها و نکات لازم در برگزاری مراسمها به دانش آموزان ارائه شود.

فرمانده انتظامی کرج با اشاره به وجود 380 هزار دانش آموز در کلانشهر کرج عنوان کرد: با توجه به آمار دانش آموزی بالا در کرج باید سلامت روحی روانی و جسمانی آنها توسط پلیس و دیگر نهادهای دست اندکار تامین و حفظ شود.

همچنین در این مراسم معاون استاندار و فرماندار کرج نیز با تبریک هفته ناجا گفت: تکرار برخی مسائل برای دانش آموزان اثرگذار است و در این راستا نباید آنها از نصیحت و پند خسته شوند و آموزش کوتاه مدت نیز در این خصوص جوابگو نیست.

محمدجواد کولیوند افزود: دانش آموزان پلیس یار و همیار پلیس به عنوان نماینده دیگر دانش آموزان باید نظم و انضباط را در مدارس رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان باید اخلاق را در اولویت اصلی قرار دهند زیرا خیلی از جوانان دچار آسیبهای شدند که در صورت گوش سپردن به توصیه ها دچار این مشکلات نمی شدند.

در حاشیه این مراسم رئیس آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج بیان داشت: یکی از اقدامات مفیدی که با همکاری آموزش و پرورش و پلیس اجرا شده است طرح همیار پلیس است که تاثیر به سزایی در ارتقا سطح بینش دانش آموزان دارد.

ابراهیم آخوندی افزود: باید در مدارس فضایی ایجاد شود که فرهنگ دفاع از امنیت نهادینه شود.

وی گفت: تعامل با ناجا کفیت بخشی به آرامش و امنیت اجتماعی در مدارس را به همراه دارد.

در این مراسم بیش از 500 دانش آموز دختر نواحی چهارگانه آموزش و پرورش چهارگانه آموزش و پرورش کرج حضور داشتند.