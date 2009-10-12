اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش مشکل صدور روادید دانشجویان دوره مشترک

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلفی در حال تحصیل هستند اما برخی از آنها مشمول قراردادهای آموزشی هستند که میان مراکز آموزشی معتبر این کشورها و دانشگاههای ایرانی برقرار است، در این صورت وضعیت تحصیلی این گروه از دانشجویان نسبت به دیگران شکل بهتری دارد.

وی اضافه کرد: معمولاً این نوع مراودات علمی میان مراکز معتبر آموزشی در خارج از کشور و دانشگاههای داخلی برقرار می شود و در صورت این نوع قراردادها دانشجویان از نظر روادید و سایر رفت و آمدها با مشکلات کمتری مواجه هستند.

محققی گفت: اولین سطح مراودات علمی میان مراکز آموزشی خارجی و دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل ماهیت علوم پایه و بالینی در طرحهای تحقیقاتی تعریف می شود و در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی، طرحهای مشترک بسیاری را تعریف کرده اند و موضوعات مختلفی را پیگیری می کنند.

وی اضافه کرد: در بخش دیگری از مراوده های بین المللی در سطح علوم پزشکی، این موضوع در سطح دو دپارتمان، دو انستیتو و یا دو وزارتخانه مطرح می شود که اکنون نیز نمونه هایی از این سطح همکاریهای بین المللی در کشور وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: نکته مهم در ارتباطات بین المللی به خصوص در سطح علوم پزشکی این است که باید در این ارتباطات علاوه بر رعایت مقررات، اخلاق ناظر بر علوم پزشکی هم به دقت مورد توجه قرار گیرد.

محققی از برنامه ریزی وزارت بهداشت برای توسعه روابط بین الملل در مرکز بین المللی همایشهای علمی در مناطق آزاد تجاری و با همکاری شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: برگزاری همایشهای علمی گام اصلی در یک ارتباط علمی صحیح و سازمان یافته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: استفاده از توان علمی اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور و اساتید خارجی که در این همایش های بین المللی حضور می یابند می تواند زمینه مناسبی برای ارتقای علمی دو طرف باشد.