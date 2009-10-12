رودخانه های گلستان از ساختار طبیعی خارج شده اند

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با ادامه این روند ذخایر آبزیان به شدت تهدید و از بین خواهد رفت و برای حفاظت از رودخانه ها ضمن تلاش مضاعف باید فرهنگسازی در سطح وسیعی از جامعه انجام گیرد.

وی اظهار داشت: رودخانه ها به عنوان بخشی از ثروتهای طبیعی و ملی کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و دارای آبزیان بوده که از نظر اقتصادی اهمیت جهانی دارند و جز ذخایر موروثی کشور به شمار می آیند.



وی خاطرنشان کرد: تولید انبوه بچه ماهیان استخوانی و رهاسازی به دریای خزر در کنار بازسازی ذخائر دریایی زمینه تثبیت اشتغال صیادان مجاز و ساحل نشینان را در پی خواهد داشت.

به گفته پاسندی، رودخانه گرگان رود با توجه به اهمیت شیلاتی که داشته و دارد به علت وجود آلودگی و پر شدن دهنه گرگان رود، رفت و آمد صیادان و نیروهای یگان حفاظت را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: همچنین در زمان رهاسازی بچه ماهی، آب پایه ومطمئن وجود ندارد، لازم است که مسئولان استان برای نجات این شاهرگ حیاتی دریا، تامین اعتبار مورد نیاز را در سفر سوم ریاست جمهوری به استان مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: خشکسالی سال گذشته در "گرگان رود" باعث شد ماهیان در فصل تخم ریزی نتوانند برای تخم ریزی به رودخانه مهاجرت کنند اما شیلات گلستان با زیر کشت بردن استخرهای سه مرکز بزرگ تکثیر و پرورش در استان به ماهیان استخوانی در سال جاری توانست بیش از 130 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی را تولید و به دریا رهاسازی کند.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: با توجه به از بین رفتن بخش اعظمی از جایگاه های تخم ریزی طبیعی در رودخانه ها و آلودگی های مختلف زیست محیطی، ذخایر فعلی ماهی در دریای خزر مدیون برنامه بزرگ بازسازی ذخایر آن توسط سازمان شیلات است.

پاسندی ادامه داد: شایسته است ساحل نشینان از کمک در بالا بردن آگاهی مردم دریغ نکنند چرا که حراست از این موهبت الهی تنها برای یک دستگاه به خوبی امکان پذیر نبوده، از این رو مسئولیت ساحل نشینان از دیگر آحاد مردم بیشتر است.

وی گفت: حق مسلم ساحل نشینان است که از مواهب دریا استفاده کنند و اگر کمک نکنند تا پای کسانی را که می خواهند انفال را نابود کنند، کوتاه کنیم، اشتغال پایدار آنان در بهره برداری خردمندانه از دریا لطمات جبران ناپذیری خواهد دید.

وی افزود: از آنجاییکه درآمد سرانه صیادان گلستان پایین تر از سایر استانهاست و از شرایط مطلوب برخوردار نیستند، پیشنهاد می شود جهت بهبود این وضعیت و باتوجه به بکر بودن منطقه به جذب گردشگر در این بخش پرداخت و از طریق گردشگری و ورود آنان به مناطق استقرار صیادان درآمد آنان را افزایش داد.

مدیرکل شیلات گلستان در پایان گفت: چنانچه صیادان پره استان دربخش بازسازی ذخائر مشارکت کنند می توانند با تکثیر وپرورش انواع ماهیان استخوانی و خاویاری و فروش آنها به شیلات برای رهاسازی به دریا، کسب درآمد کنند.