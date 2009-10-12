ویندوز 8 از پردازشگرهای 128 بیت پشتیبانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ویندوز 8 جایگزین آینده ویندوز 7 است. ویندوز 7 قرار است از 22 اکتبر وارد بازار شود.

ویندوز ویستا و ویندوز 7 از پردازشگرهای 64 بیت حمایت می کنند. این در حالی است که رابرت مورگان مدیر ارشد بخش تحقیقات و توسعه مایکروسافت خبر داد که نسل آینده ویندوزها از پردازشگرهای 128 بیتی پشتیبانی می کنند.

از مدتی قبل زمزمه هایی در خصوص اینکه مایکروسافت در حال کار بر روی سیستم عامل آینده خود با عنوان ویندوز 8 است به گوش می رسید.

پیش بینی می شود که ویندوز 8 از سال 2012 وارد بازار شود. به گفته این مدیر ارشد مایکروسافت، ظرف سه سال آینده پردازشگرهای 64 بیت از رده خارج می شوند و بنابراین سیستم عاملهای جدید باید به گونه ای طراحی شوند که با فناوری 128 بیت سازگار باشند.

پشتیبانی از پردازشگرهای 128 بیت در ویندوز 8 نشان می دهد که مایکروسافت در مسیر دقیق شتاب و توسعه قرار گرفته است.

هم اکنون ویندوز سرور 2008 مدل R2 تنها در نسخه 64 بیت عرضه می شود و دیگر نسخه 32 بیت آن در دسترس قرار ندارد.

براساس گزارش زئوس نیوز، این مدیر مایکروسافت خاطرنشان کرد: ردموند به توافقاتی با مهمترین شرکای خود یعنی اینتل، "ای. ام. دی"، "اچ. پی" و "آی. بی. ام" در خصوص توسعه پردازشگرهای 128 بیت دست یافته است.