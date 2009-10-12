به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در اولین سفر استانی خود پس از آخرین جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، صبح امروز (دوشنبه) به اصفهان سفر کرد.

کفاشیان در جمع خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه اصفهان یکی از قدرت‌های فوتبال کشور است، افزود: اصفهان با داشتن تیم‌های خوبی چون سپاهان و ذوب آهن یکی از قطب های فوتبال کشور است. این استان با بضاعت خوبی که دارد، باید در بعد سخت افزاری نیز خود را تقویت کند و امکانات خوبی در اختیار تیم‌های قدرتمند استان قرار گیرد.

مطرح کردن این مسائل در نهایت طرح موضوع احتمال گرفتن امتیاز میزبانی از تیمهای سپاهان و ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را به دنبال داشت که کفاشیان در این خصوص هم گفت: از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ایرادهایی به ورزشگاه محل برگزاری دیدارهای سپاهان و ذوب آهن وارد شده که می بایست تا زمان آغاز مسابقات لیگ قهرمانان برطرف شود. متاسفانه انتقاداتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرایط میزبانی تیم‌های اصفهانی مطرح کرده، وارد است و باید آن را هرچه زودتر برطرف کنیم در غیر این صورت احتمال دارد، میزبانی از این دو تیم سلب و به جای اصفهان شهری دیگر به عنوان میزبان دیدارهای سپاهان و ذوب آهن انتخاب شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دیدارهای گذشته سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا با وجود کاستی های موجود در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در خصوص زمان افتتاح ورزشگاه نقش جهان گفت: بارها از سوی مسئولان امر بازسازی ورزشگاه نقش جهان زمان‌‎هایی برای افتتاح این ورزشگاه اعلام شده که متاسفانه درهیچ کدام از این تاریخ‌ها ورزشگاه بازگشایی نشده است. اما این بار عزم سازمان تربیت بدنی جزم شده است تا ورزشگاه نقش جهان هرچه زودتر آماده شود تا در رقابت‌های پیش رو میزبان تیم‌های اصفهانی باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خاتمه ابراز امیدواری کرد باشگاهای اصفهانی سپاهان، ذوب آهن و فولادماهان بتواند نمایندگانی شایسته برای فوتبال و فوتسال ایران در آسیا باشند.

علی کفاشیان صبح امروز (دوشنبه) به همراه محمدرضا ملامحمد، مدیر کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال وارد شهر اصفهان شد. او در سفر به استان اصفهان ابتدا با مسئولان تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان اصفهان دیدار کرد و در ادامه با حضور در هفتمین دوره کلاس مربیگری درجه B استان اصفهان با مربیان فوتبال این استان ملاقات داشت. حضور در باشگاه‌های ذوب آهن و سپاهان از دیگر برنامه‌های کفاشیان در سفر به اصفهان است.