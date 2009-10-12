فعالیت 300 تیم ویژه نیروی انتظامی در ایام بازگشایی مدارس در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت نیروی انتظامی افزود: امنیت و اداره شهر بزرگ مشهد به خصوص در مجموعه آموزش و پرورش بسیار کلیدی و مهم بوده و وجود کوچکترین ناامنی در مدارس باعث از بین رفتن فضای درس و بحث می شود.

رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر کاربردی بودن مباحث نیروی انتظامی گفت: صحن و سرای مدارس در اختیار نیروی انتظامی است تا در جمع مربیان، والدین و دانش آموزان که نیازمند به شنیدن این مباحث هستند، حضور یافته و صحبت کنند.

در ادامه این مراسم فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: گسترده ترین تشکیلات نظام، ابتدا آموزش و پرورش و سپس نیروی انتظامی است و چنانچه به دنبال آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری از جرائم و داشتن پلیس جامعه محور و مردم محور باشیم بهترین مکان آموزش و پرورش است.

حمید فهیمی راد افزود: عاقلانه ترین کار برای نیروی انتظامی سرمایه گذاری در نهاد مقدسی است که پیشرفت و تعالی و تربیت فرزندان نظام و مقابله با تهاجم فرهنگی از آنجا شروع می شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی یکی از توفیقات آن نهاد را کاهش 44 درصدی جرائم در سال گذشته خواند و تاکید کرد: خدمتگزاری و مدیریت در بحرانها در دستور کار ما قرار داشته و بخش عمده وظایفمان را با تمام بضاعت در بخش آسیب پذیر که آموزش و پرورش است، انجام می دهیم.

فهیمی راد از حضور فعال پلیس در ساعات شروع کار مدارس یاد کرد و افزود: نیروی انتظامی مدارس و دبیرستانهایی را که در سنوات قبل آسیب پذیر بوده اند را شناسایی کرده و امسال از ابتدای صبح در آن نقاط حضور دارد.

در پایان مسئول حراست ناحیه پنج آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: احساس امنیت باید در جامعه تقویت شود که متولی بخشی از آن آموزش و پرورش بوده و حضور محسوس پلیس در مجاورت مدارس به دانش آموزان و اولیا دلگرمی می دهد.

حسین طبسی افزود: امنیت در آموزش و پرورش به معنی برخورد با عواملی است که مغرضانه و آگاهانه محصولات فرهنگی مبتذل و مواد مخدر را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

مسئول حراست آموزش و پرورش خراسان رضوی امنیت را یکی از آرمانهای دیرین بشری دانست و تاکید کرد: امنیت جامعه کنونی ما به برکت خون شهدا و رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب و جان نثاری سبزپوشان و حافظان جامعه اسلامی حاصل شده است.