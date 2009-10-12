۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

فعالیت 300 تیم ویژه نیروی انتظامی در ایام بازگشایی مدارس در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 300 تیم ویژه برای ایام بازگشایی مدارس در سطح شهر مشهد که 45 درصد آمار جمعیتی خراسان رضوی را دارد، فعال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت نیروی انتظامی افزود: امنیت و اداره شهر بزرگ مشهد به خصوص در مجموعه آموزش و پرورش بسیار کلیدی و مهم بوده و وجود کوچکترین ناامنی در مدارس باعث از بین رفتن فضای درس و بحث می شود.

رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر کاربردی بودن مباحث نیروی انتظامی گفت: صحن و سرای مدارس در اختیار نیروی انتظامی است تا در جمع مربیان، والدین و دانش آموزان که نیازمند به شنیدن این مباحث هستند، حضور یافته و صحبت کنند.

در ادامه این مراسم فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: گسترده ترین تشکیلات نظام، ابتدا آموزش و پرورش و سپس نیروی انتظامی است و چنانچه به دنبال آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری از جرائم و داشتن پلیس جامعه محور و مردم محور باشیم بهترین مکان آموزش و پرورش است.

حمید فهیمی راد افزود: عاقلانه ترین کار برای نیروی انتظامی سرمایه گذاری در نهاد مقدسی است که پیشرفت و تعالی و تربیت فرزندان نظام و مقابله با تهاجم فرهنگی از آنجا شروع می شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی یکی از توفیقات آن نهاد را کاهش 44 درصدی جرائم در سال گذشته خواند و تاکید کرد: خدمتگزاری و مدیریت در بحرانها در دستور کار ما قرار داشته و بخش عمده وظایفمان را با تمام بضاعت در بخش آسیب پذیر که آموزش و پرورش است، انجام می دهیم.

فهیمی راد از حضور فعال پلیس در ساعات شروع کار مدارس یاد کرد و افزود: نیروی انتظامی مدارس و دبیرستانهایی را که در سنوات قبل آسیب پذیر بوده اند را شناسایی کرده و امسال از ابتدای صبح در آن نقاط حضور دارد.

در پایان مسئول حراست ناحیه پنج آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: احساس امنیت باید در جامعه تقویت شود که متولی بخشی از آن آموزش و پرورش بوده و حضور محسوس پلیس در مجاورت مدارس به دانش آموزان و اولیا دلگرمی می دهد.

حسین طبسی افزود: امنیت در آموزش و پرورش به معنی برخورد با عواملی است که مغرضانه و آگاهانه محصولات فرهنگی مبتذل و مواد مخدر را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

مسئول حراست آموزش و پرورش خراسان رضوی امنیت را یکی از آرمانهای دیرین بشری دانست و تاکید کرد: امنیت جامعه کنونی ما به برکت خون شهدا و رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب و جان نثاری سبزپوشان و حافظان جامعه اسلامی حاصل شده است.

