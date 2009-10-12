به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی صبح دوشنبه در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی که با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش و فرماندار قم در دبیرستان ایزدی برگزار شد با اشاره به شعار انضباط، امنیت، سرمایه اجتماعی، گفت: انضباط، سنگ بنای امنیت است، اگر می‌خواهیم امنیت داشته باشیم باید از انضباط شروع کنیم، اگر می‌خواهیم در کشور پیشرفت کنیم باز هم باید از انضباط شروع کنیم.



وی افزود: امروز در دنیا، نظم اجتماعی یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی است، برای دسته‌بندی کشورها به توسعه یافته، در حال توسعه و...، یکی از معیارهایی که به آن نمره ویژه می‌دهند، نظم است.



فرمانده انتظامی استان، عنوان کرد: وجود بی‌نظمی در جامعه صدمات زیادی را به زمان و همچنین سرمایه کشور وارد می‌کند، به عنوان نمونه در بحث عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص توسط موتورسواران، با ایجاد ترافیک هم اتلاف وقت می‌شود و هم تصادف و مرگ را در پی دارد.



توکلی خاطرنشان کرد: بر خلاف مسائل شخصی مانند درس خواندن، بی انضباطی در رعایت قوانین به وقت و سرمایه همه انسان‌ها ضرر وارد می‌کند و اگر کسی از مقررات تخطی کند، در کل جامعه خلل ایجاد می‌شود.



پیشرفت در سایه امنیت محقق می‌شود



در ادامه مراسم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم طی سخنانی با آرزوی توفیق و تبریک هفته ناجا به کارکنان نیروی انتظامی، گفت: در سایه امنیت است که دانش آموزان راحت به مدرسه می‌روند، کشوری که امنیت نداشته باشد، کشوری رو به پیشرفت نخواهد بود.



محمدحسین امین جعفری افزود: با توافقات انجام شده بین نیروی انتظامی و سازمان آموزش و پرورش، کارهای مشترک مناسبی مانند جشنواره فرهنگی ـ اجتماعی ویژه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، برگزاری نمایشگاه کاهش آسیب‌های اجتماعی، حضور به جا و به موقع پلیس در هنگام رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه و منزل و... انجام شده است.