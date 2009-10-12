900 میلیارد تومان به خزانه از محل واگذاریها واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه دومین همایش اجرای اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس قانون بودجه باید 10 هزار و 500 میلیارد تومان از محل واگذاریها به خزانه واریز شود که البته رقم واریزی به خزانه بدون در نظر گرفتن سهام مخابرات است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس تکالیف قانون اصل 44 واگذاری سهام بنگاههای دولتی به دو بخش بنگاههای صدر اصل و خارج اصل 44 تقسیم بندی شده است.

وی تصریح کرد: بنگاههای صدر اصل 44 قانون اساسی باید بر اساس قانون تا پایان سال 93 و شرکتهای خارج از این اصل تا پایان سال جاری واگذار شود.

حسینی با بیان اینکه بر اساس همین زمانبندی برای واگذاریها حرکت شده است، گفت: طی 4 سال گذشته 221 بنگاه با ارزش 18 هزار و 500 میلیارد تومان و عمدتا از طریق بورس عرضه شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای رد دیون و بخش دیگر نیز برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در صورتی که خوشبینانه به امور واگذاریها نگاه کنیم، در نیمه راه واگذاری هستیم اما اگر سخت‌گیرانه به آن توجه شود تنها یک سوم این امر محقق شده است.

حسینی با بیان اینکه واگذاریها در چارچوب مصوبات هیئت واگذاری که نهادی مستقل محسوب می شود است، اظهار داشت: تلاش می کنیم تا مصوبات هیئت واگذاری با اطمینان اجرایی شود.

وی ادامه داد: قانون ملاک عمل است و بر همین اساس، تاکنون واگذاریها را انجام داده ایم. حسینی در پایان در مورد سهام عدالت بیان کرد: بر اساس قانون 40 درصد ارزش بنگاهها و بازار را می توان در قالب سهام عدالت به 6 دهک جامعه اختصاص داد.