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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

معاون جدید وزیر اقتصاد :

واگذاریهای 3 سال گذشته به میزان 10 سال قبل بود

واگذاریهای 3 سال گذشته به میزان 10 سال قبل بود

معاون جدید امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان واگذاریهای سه سال گذشته به میزان 10 سال قبل از آن بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی امروز در دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تهران افزود: این امر در حالی است که واگذاری سهام شرکتهای دولتی باید چندین مرحله را که زمان‌بر است، طی کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: با ابلاغ این سیاستها، دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارش عملکرد در هر 6 ماه شدند.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش به منظور ارائه گزارش عملکرد در اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

ابوالحسنی با اشاره به تدوین آئین نامه ها و مقررات در راستای اصل 44 قانون اساسی، گفت: بر اساس این قانون، شورای رقابت که زمینه ساز جلوگیری از منع انحصار است نیز تشکیل و هیئت نظارت بر مقررات زدایی در نظر گرفته شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر توانمند سازی بخش خصوصی برای ورود به عرصه اقتصاد تاکید و تصریح کرد: این بخش می تواند بار زیادی را از دوش دولت برداشته و به صحنه های خالی در بخشهای مختلف وارد شود.

 

کد مطلب 963348

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