ترکیب دوندگان اعزامی به ویتنام و چین مشخص نیست

بیژن شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز ترکیب نهایی دوندگان اعزامی به بازیهای آسیایی ویتنام و مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو چین(آبان ماه سال جاری) مشخص نشده است.

وی افزود: هرچند ما برای دریافت روادید و کارهای اعزام تیم، لیست پیشنهادی را متشکل از دوومیدانی کاران زن و مرد برای هردوی این رقابتها به کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی اعلام کرده‌ایم اما این لیست قطعی نشده است.

سرمربی تیم ملی دوومیدانی کشورمان خاطرنشان کرد: تیم دختران ایران فردا مالزی را به سمت تهران ترک می‌کنند و رکوردهای این ورزشکاران بعد از بازگشت بررسی و اسامی نهایی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما در بخش مردان نیز تاحدودی ترکیب تیم اعزامی را در برخی رشته‌ها می‌دانیم اما برای مشخص شدن ما بقی دوومیدانی کاران اعزامی تا پایان برگزاری مرحله پنجم ونهایی لیگ در اهواز و بررسی رکوردهای ورزشکاران صبر خواهیم کرد.

بازیهای آسیایی ویتنام دهه اول آبان ماه سال جاری و رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو چین اواخر مهرماه سال جاری برگزارمی‌شود.