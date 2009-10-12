ترکیب دوندگان اعزامی به ویتنام و چین مشخص نیست

بیژن شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز ترکیب نهایی دوندگان اعزامی به بازیهای آسیایی ویتنام و مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو چین(آبان ماه سال جاری) مشخص نشده است.
وی افزود: هرچند ما برای دریافت روادید و کارهای اعزام تیم، لیست پیشنهادی را متشکل از دوومیدانی کاران زن و مرد برای هردوی این رقابتها به کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی اعلام کردهایم اما این لیست قطعی نشده است.
سرمربی تیم ملی دوومیدانی کشورمان خاطرنشان کرد: تیم دختران ایران فردا مالزی را به سمت تهران ترک میکنند و رکوردهای این ورزشکاران بعد از بازگشت بررسی و اسامی نهایی اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما در بخش مردان نیز تاحدودی ترکیب تیم اعزامی را در برخی رشتهها میدانیم اما برای مشخص شدن ما بقی دوومیدانی کاران اعزامی تا پایان برگزاری مرحله پنجم ونهایی لیگ در اهواز و بررسی رکوردهای ورزشکاران صبر خواهیم کرد.
بازیهای آسیایی ویتنام دهه اول آبان ماه سال جاری و رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو چین اواخر مهرماه سال جاری برگزارمیشود.
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