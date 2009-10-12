پنجمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی آذرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نشست خبری پنجمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی با حضور محسن کوهکن رئیس شورای سیاستگذاری، مصطفی کواکبیان عضو شورای سیاستگذاری و اسکندری دبیر جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی برگزار شد.

در ابتدای این نشست اسکندری دبیر جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی گفت: نظارت مردم بر دولت طبق اصل 8 قانون اساسی یکی از موضوعات مهم و از اهداف این جشنواره است.

وی افزود: جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی علاوه بر رتبه بندی دستگاه ها و سازمان ها به لحاظ خدمت رسانی و پاسخگویی از ارباب رجوع و رسانه ها در موضوع پاسخگویی سازمان ها نظر سنجی می کند و همچنین حوزه اصلاح الگوی مصرف و سرعت در خدمت رسانی را از سوی سازمان ها مد نظر دارد.

در ادامه این نشست مصطفی کواکبیان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی گفت: زمینه کاری این جشنواره هم آموزه های دینی، هم تاکیدات رهبری و هم در جهت توسعه هر چه بیشتر کشور است لذا اگر بتوانیم مفهوم "هر کس بیشتر خدمت کند بهتر ریاست کرده است" را محقق کنیم بهترین کار را انجام داده ایم.

وی افزود: متاسفانه برخی مدیران ما خیلی خود را موظف به پاسخگویی نمی دانند شاید این جشنواره زمینه ای برای تشویق دستگاه ها به خدمت و پاسخگویی بیشتر به مردم، رسانه ها و نهادهای مسئول باشد. البته هدف این جشنواره خدمت رسانی بیشتر دستگاه های اجرایی و پاسخگوتر کردن آنها است.

در ادامه این نشست محسن کوهکن رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی گفت: اساسا خدمتگذاری و پاسخگویی در ارتباط با حاکمیت و مردم امری دو طرفه است و اگرتعاریف درستی از این حق و مسئولیت ارائه شود قطعا به نفع مردم و جامعه خواهد بود. بنابراین می توان این جشنواره را سرفصلی برای حرکت کلان جامعه به سمت خدمت بیشتر، سالم تر کردن دستگاه ها و رسیدن به فهم مشترک در جامعه دانست.

وی یکی از مولفه های اولیه جوامع پیشرفته را احساس منافع مشترک در انجام کارها و همراهی مردم با نهادها با توجه به فهم مشترک میان آنها در منافع خواند و تصریح کرد: مجلس در این زمینه سعی کرده که وقت بیشتری بگذارد و بهای بیشتری به چنین کارهایی بدهد ، اگر به سه قوه نگاهی گذرا داشته باشیم شاید از مجلس به لحاظ ماهیت در این زمینه انتظاری بیشتر برود چون مجلس علاوه بر قانونگذاری نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.

کوهکن گفت : این جشنواره آذرماه در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد و سخنران افتتاحیه این مراسم دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.