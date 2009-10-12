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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

شعبانی در گفتگو با مهر:

"کتاب قانون" در پنج روز 80 میلیون تومان فروخته است

"کتاب قانون" در پنج روز 80 میلیون تومان فروخته است

مدیر پخش نمایشگران با ابراز امیدواری نسبت به شرایط اکران فیلم سینمایی "کتاب قانون"، فروش 80 میلیون تومانی آن را در پنج روز راضی‌کننده دانست.

ناصر شعبانی درباره اکران "کتاب قانون" مازیار میری به خبرنگار مهر گفت: اکران این فیلم از هفته آینده در 10 مرکز استان آغاز می‌شود و خوشبختانه فروش آن در تهران راضی‌کننده بوده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به این میزان فروش در روزهای آینده با استقبال بهتری مواجه شویم.

وی در ادامه افزود: پخش تیزرهای "کتاب قانون" از قبل اکران فیلم شروع و از چند شب گذشته به تعداد بیلبوردها و تبلیغات شهری آن نیز افزوده شده است. به زودی در سطح شهر تراکت‌ها و بروشورهای فیلم بین مردم توزیع می‌شود.

وی که پخش "زندگی شیرین" قدرت‌الله صلح میرزایی را بر عهده دارد در این ارتباط هم گفت: فروش این فیلم نیز به نیم میلیارد تومان رسیده است و قرارداد آن هفت هفته با کف فروش است. به تعداد پخش تیزرهای فیلم نیز اضافه شده است.

در خلاصه داستان "کتاب قانون" آمده است: مهندس توانا در مأموریت خارج به یک دختر مسیحی دل می‌بندد و دختر به دین اسلام مشرف می‌شود و به ایران می‌آید. در این فیلم پرویز پرستویی، دارین حمسه، داوود فتحعلی‌بیگی، مهرداد ضیایی و... بازی می‌کنند.

"زندگی شیرین" داستان زندگی بازیگری است که در زندگی خانوادگی و حرفه‌ای دچار مشکلاتی می‌شود. جواد رضویان، علی صادقی، افسانه پاکرو، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری و احمد پورمخبر بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 963364

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