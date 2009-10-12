"کتاب قانون" در پنج روز 80 میلیون تومان فروخته است

ناصر شعبانی درباره اکران "کتاب قانون" مازیار میری به خبرنگار مهر گفت: اکران این فیلم از هفته آینده در 10 مرکز استان آغاز میشود و خوشبختانه فروش آن در تهران راضیکننده بوده است. پیشبینی میشود با توجه به این میزان فروش در روزهای آینده با استقبال بهتری مواجه شویم.
وی در ادامه افزود: پخش تیزرهای "کتاب قانون" از قبل اکران فیلم شروع و از چند شب گذشته به تعداد بیلبوردها و تبلیغات شهری آن نیز افزوده شده است. به زودی در سطح شهر تراکتها و بروشورهای فیلم بین مردم توزیع میشود.
وی که پخش "زندگی شیرین" قدرتالله صلح میرزایی را بر عهده دارد در این ارتباط هم گفت: فروش این فیلم نیز به نیم میلیارد تومان رسیده است و قرارداد آن هفت هفته با کف فروش است. به تعداد پخش تیزرهای فیلم نیز اضافه شده است.
در خلاصه داستان "کتاب قانون" آمده است: مهندس توانا در مأموریت خارج به یک دختر مسیحی دل میبندد و دختر به دین اسلام مشرف میشود و به ایران میآید. در این فیلم پرویز پرستویی، دارین حمسه، داوود فتحعلیبیگی، مهرداد ضیایی و... بازی میکنند.
"زندگی شیرین" داستان زندگی بازیگری است که در زندگی خانوادگی و حرفهای دچار مشکلاتی میشود. جواد رضویان، علی صادقی، افسانه پاکرو، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری و احمد پورمخبر بازیگران این فیلم هستند.
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