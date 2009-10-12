میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی کرمانشاه 42.5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدحسین جوانمردی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هر پروژه ای که در روند اجرا از سرعت بیشتری برخوردار باشد به همان میزان از اعتبارات بیشتری نیز بهره مند خواهد شد.

وی افزود: تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه ها و طرحهای عمرانی بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی طرحها صورت می گیرد و سرجمع پیشرفت فیزیکی طرحها از سوی دستگاه ها را مبنای تخصیص بودجه ها و اعتبارات عمرانی قرار می دهیم.

جوانمردی با تاکید بر تسریع در انجام پروژه های مختلف در استان گفت: با توجه به نزدیکی فصل بارندگی و سرما دستگاه های اجرایی باید به سرعت پروژه های خود را به وضعیت مشخصی برسانند و از سوی دیگر پروژه ها باید به نحوی اجرایی شوند که در فصل سرما و یخبندان دچار خسارت و صدمه نشوند.

وی با اشاره به پیگیری دقیق روند اجرای پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته روند اجرای پروژه های عمرانی با دقت و حساسیت زیادی در استان مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرند و در این جلسه تلاش می شود تا مشکل موجود بر سر راه اجرای پروژه ها با تعامل و ارتباط نزدیک بین دستگاه های اجرایی و فرمانداران حل شود.

در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه نیز گفت: هم اکنون میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی در استان 42.5 درصد است که دو شهرستان گیلانغرب و سنقر و کلیایی به ترتیب با 54 درصد و 52 درصد بیشترین روند پیشرفت فیزیکی طرحها را در استان به خود اختصاص داده اند.

محمد جمور افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی، پروژه ها به چهار گروه آب، راه و گردشگری، ساختمان و انرژی تقسیم شده اند و همکاری مناسبی بین رابطین فرمانداری ها و کارشناسان دستگاه های اجرایی به منظور تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرحها وجود دارد.

وی اظهار داشت: در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی، طرحها در بخش های راه و ترابری، دانشگاه علوم پزشکی، آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب روستایی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت گاز و ...مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند.

وی از روسای دستگاه های اجرایی خواست که هرچه سریعتر نسبت به ارسال لیست پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال به دفتر فنی استانداری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود دو هزار و 200 پروژه عمرانی در استان در حال اجراست که بیش از هزار و 300 مورد آن در این جلسه مورد پیگیری قرار می گیرد.

در ادامه این جلسه تعدادی از پروژه های عمرانی که روند اجرایی آنها با برخی از موانع همراه است مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی در خصوص رفع موانع چنین پروژه هایی به تصویب رسید و معاون عمرانی استانداری نیز از دستگاه ها خواست که تمام تلاش خود را برای اجرای مصوبات بکار گیرند.