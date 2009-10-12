باید در تدوین برنامه فرهنگی آذربایجان غربی وضعیت اقوام مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزود: توجه به نقش فرهنگ در جامعه یکی از اولویتها و به عنوان زیربنای تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در نظر قرار گرفته است.

وی توجه به نقش و جایگاه بخش فرهنگ در فرآیند توسعه استان و تلاش برای تثبیت آن تلاش برای توسعه عدالت اجتماعی از طریق توجه مضاعف به مناطق محروم و تلاش برای افزایش سطح اعتماد عمومی و مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه های بخش فرهنگ در راستای اصل 44 قانون اساسی را رویکرد نظری ستاد تدوین برنامه پنج ساله توسعه استان در بخش فرهنگی عنوان کرد.

وی با اشاره به موقعیتهای خاص جغرافیایی و وجود پیروان ادیان و اقوام مختلف در استان بیان داشت: توجه به وضعیت اقوام و مذاهب و لزوم تقویت همگرایی در عین تحکیم مولفه های ارزشی و هنجاری باید مورد توجه ویژه مسئولان استانی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی همچنین توجه به ملاحظات امنیتی و شرایط خاص اقلیمی و هم مرز بودن استان با کشور های همسایه را نیز در شاخص های فرهنگی استان مهم ارزیابی کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه میانگین سطح سواد جامعه به عنوان شاخص بازتاب وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، میزان امید به زندگی به عنوان شاخص بازتاب کنند

رضا محبوبی وضعیت سلامت، رفاه، امنیت، بیمه و فرهنگ و میزان و در آمد سرانه استان را از اصلی ترین مولفه های وضعیت توسعه یافتگی آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: این مولفه های اجتماعی باید در تدوین برنامه پنج ساله اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان در نظر قرار گیرد.