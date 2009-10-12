427 حادثه و سوانح غیرمترقبه در کشور اتفاق افتاده است

حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط هزار حادثه مهم در کشور روی می دهد بیان داشت: در این راستا حوادث غیرمترقبه سالانه بین 30 تا 50 هزار میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی هزینه می شود.

وی خاطرنشان کرد: از این مقدار اعتبار 320 میلیارد ریال برای آذربایجان غربی تخصیص یافته است.

باقری با بیان اینکه آذربایجان غربی به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی در فصول مختلف سال با حوادث و پدیده های جوی زیانباری همراه است، اظهار داشت: برای رویارویی با اینگونه حوادث حفظ آمادگی نیروهای امدادی بکارگیری آخرین تجهیزات امدادی ضروری است.

16 شهر آذربایجان غربی در خطر زلزله قرار دارند

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 328 مورد سیل و زلزله و آتش سوزی در استان ثبت شده است، افزود: 16 شهر آذربایجان غربی با آسیب پذیری بالا از زلزله و 570 روستا نیز در معرض سیل قرار دارند.

محمد باقر داریانی ادامه داد: در این راستا دستگاه های مسئول در استان باید نسبت به اجرای برنامه های مقاوم سازی و کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از حوادث را در این مناطق در اولویت کاری خود قرار دهند.

قائم مقام ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان غربی آموزش و فرهنگسازی را از اولویتهای کاری ستاد حوادث در استان عنوان کرد و بیان داشت: آموزش نیروهای متخصص و توانمند در امدادرسانی، مدیریت حوادث پیش از وقوع آن و ارائه آموزشهای همگانی برای کاهش خسارتهای ناشی از حوادث پیش بینی نشده بسیار ضروری است.