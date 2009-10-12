محمد شریفی مولف "فرهنگ ادبیات فارسی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویرایش این فرهنگ گفت: فکر می‌کنم با توجه به حجم کاری که صورت خواهد گرفت، در چاپ سوم 250 تا 300 صفحه دیگر به کتاب اضافه شود و به افرادی هم که در چاپ نخست از قلم افتاده‌ بودند،پر داخته شود.

وی افزود: من دارم نکات و مقالاتی را اضافه می‌کنم که در چاپ نخست نبوده و همزمان مقالاتی را هم که اضافه بوده، حذف می‌کنم. در حال حاضر دنبال تالیفات جدید هستم و افرادی که در سال‌های اخیر در خوزه ادبیات کار جدی کرده‌اند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

شریفی با بیان اینکه "فعلاً صلاح نیست اسامی نویسندگانی را که در چاپ جدید حذف خواهند شد، بگویم" اضافه کرد: کسی را که در چاپ نخست بر اثر بی‌توجهی من به او پرداخته نشد و باید از او اسم ببرم، جلال ستاری است که مقاله‌ای درباره او آماده شده و در چاپ دوم به کتاب اضافه خواهد شد. موحد هم که کارهای زیاد و در خوری درباره شمس و مولانا انجام داده، از این گروه است.

مولف "فرهنگ ادبیات فارسی" تاکید کرد: قطعاً در ویرایش جدید، مدخلهایی از جمله ادبیات کودکان و نوجوانان اضافه و مداخلی اصلاح خواهد شد. مقاله‌ای هم درباره ترجمه به کتاب اضافه خواهد شد. اما درباره تغییر محدوده سنی نویسنده‌هایی که در این فرهنگ معرفی می‌شوند از تاریخ تولد سال 1340 به 1345 و در واقع به روزتر کردن آن، هنوز تصمیمی نگرفته‌ام.

کار تدوین "فرهنگ ادبیات فرسی" از سال 72 و با خلاصه نویسی رمانهایی متعدد آغاز شد. بیش از 8 سال ابتدایی کار نگارش این فرهنگ با خلاصه نویسی حدود 2000 رمان کلاسیک و معاصر از نویسندگان ایرانی که البته بیش از چهار پنجم آن کتابهای جدید بود طی شد و در نهایت پس از 15 سال کار مداوم، این کتاب اواخر سال 1387 منتشر شد.