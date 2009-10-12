به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد "هاملت با سالاد فصل" از نوشتههای زندهیاد "اکبر رادی از چهارشنبه نهم مهرماه در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است. مرزبان این نمایش را سالها پیش نیز روی صحنه برده، اما این بار با نگاهی جدید و متفاوت آن را اجرا کرده است.
در "هاملت با سالاد فصل" بهروز بقایی، رضا فیاضی، فرزانه کابلی، بهاره رهنما، رسول نجفیان، فردوس کاویانی، امیر دژاکام و ایوب آقاخانی ایفای نقش میکنند. این نمایش به استثنای شنبهها هر روز از ساعت 19 به مدت 120 دقیقه در تماشاخانه سنلگج روی صحنه میرود.
قیمت بلیت این نمایش 6000 هزار تومان است که برای اعضای باشگاه تماشاگران تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شده است. اعضا میتوانند با مراجعه به سایت www.teatreshahr.com ثبت نام اقدام کنند. تنها 150 نفر اول که زودتر اقدام به ثبت نام کنند، میتوانند از تخفیف ویژه بهرهمند شوند.
