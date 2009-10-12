هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص قضاوت محسن قهرمانی در دیدار فولادخوزستان - پرسپولیس گفت: در دقیقه 4 این مسابقه میثاق معمارزاده با بی احتیاطی به سمت مهاجم فولادخوزستان رفت و او را سرنگون کرد که این اقدام او به درستی از سوی داور با اعلام پنالتی جریمه شد. در این صحنه محل خطا به خط محوطه جریمه چسبیده بود و قهرمانی به درستی مکان برخورد معمارزاده با مهاجم فولاد را در محوطه جریمه تشخیص داد.

"آیا در این صحنه نمی بایست دروازه بان پرسپولیس با کارت زرد یا حتی قرمز جریمه می شد؟"، نصیرزاده در پاسخ به این پرسش نیز گفت: داور به خوبی متوجه شد دروازه‌بان پرسپولیس بی احتیاطی کرده است و جریمه بی احتیاطی او فقط اعلام یک ضربه پنالتی به سود تیم فولاد بود و اخطاری به آن تعلق نمی گرفت.

و اما صحنه‌های قابل بحث نیمه اول دیدار فولادخوزستان - پرسپولیس و پنالتی‌هایی که محسن قهرمانی به سادگی از کنار آنها گذشت. نصیرزاده در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در دقایق 31 و 35 دوبار در محوطه جریمه تیم فولادخوزستان برخوردهایی به وجود آمد که در مرتبه نخست قهرمانی به درستی دستور به ادامه بازی داد اما در مورد دوم او باید به سود پرسپولیس اعلام خطای پنالتی می کرد.

وی در این باره افزود: در دقیقه 35 هادی نوروزی، مهاجم تیم پرسپولیس توسط مدافع فولادخوزستان در محوطه جریمه این تیم سرنگون شد که جریمه آن فقط اعلام یک ضربه پنالتی به سود تیم میهمان بود. دلیل اصلی اینکه محسن قهرمانی از کنار این صحنه به سادگی گذشت، حرکات مضاعفی بود که مهاجم پرسپولیس بعد از خطای مدافع فولاد انجام داد. او بیش از نیرویی که مدافع فولاد برای انجام خطا به بدنش وارد آورده بود، بزرگنمایی کرد که همین مسئله داور را هم فریب داد.

نصیرزاده در ادامه با طرح این موضوع که محسن قهرمانی در دقایق ابتدایی نیمه دوم از اعلام پنالتی به سود تیم فولاد هم خودداری کرده است، افزود: در ابتدای نیمه دوم مهاجم فولاد ضربه‌ای را روانه دروازه پرسپولیس کرد که سامان آقازمانی، بازیکن میانی این تیم با حرکتی مانند بسکتبالیست‌ها جلوی توپ را گرفت و داور در این صحنه باید در سوت خود به نشانه پنالتی می دمید.

این کارشناس داوری فوتبال در خصوص عملکرد محسن قهرمانی و کمک‌هایش در دیدار فولادخوزستان - پرسپولیس همچنین افزود: در دقیقه 60 این مسابقه جلال کاملی مفرد یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس را که در حالت حمله قرار داشت را با بغل کردن، متوقف کرد اما داور در این صحنه از کنار خطای مدافع فولاد گذشت و از نشان دادن کارت زرد به وی خودداری کرد.

نصیرزاده معتقد است، گل دقیقه 90 تیم پرسپولیس هم به درستی وارد دروازه فولادخوزستان شده اما سعید زارع (کمک دوم قهرمانی) با پرچم زدن به نشانه آفساید این گل را مردود اعلام کرده است. وی در این رابطه گفت: پرسپولیس در دقایق پایانی دوبار به گل رسید که در مورد اول سعید زارع به درستی حضور وسلی برازیلیا در منطقه آفساید را دید و پرچم زد اما در دقیقه 90 بر اساس آنچه در تصاویر تلویزیونی دیده شد، کمک داور عجولانه پرچم زد و گل صحیح هادی نوروزی را مردود اعلام کرد چرا که مهاجم پرسپولیس اصلا در آفساید نبود.