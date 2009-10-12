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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

کرد زنگنه اعلام کرد:

تنوع بخشی به روشهای واگذاری سهام

معاون سازمان خصوصی سازی از تدوین روشهایی برای تنوع بخشی به خصوصی سازی خبر داد و گفت: پس از واگذاری بیمه ها، این روشها اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه امروز در حاشیه دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران گفت: در قانون اصل 44 که بعد جهانی دارد از 92 ماده آن 42 ماده در مورد مسئله ضد انحصار و تسهیل رقابت است بنابراین نیمی از قانون در مورد موضوع ضد انحصار است.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سهام بیمه دانا و آسیا در بورس گفت: طی یکی دو ماه آینده بیمه آسیا  و دانا هر دو در بورس عرضه می شود.

وی ادامه داد :هم اکنون 380 شرکت در برنامه واگذاری سهام قرار دارند و کار کارشناسی 84 شرکت در حال انجام است و طی دو سه ماه آینده نیز شروع به عرضه سهام این شرکتها خواهیم کرد .

کرد زنگنه به تنوع روشهای خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: پس از واگذاری بیمه ها تنوع روش های خصوصی سازی اجرا خواهد شد به طوری که در حال حاضر واگذاری 3 شرکت از طریق مذاکره در هفته گذشته به تصویب رسید و در آینده نزدیک روش پیمان مدیریت را در کشور آزمایش می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین روش اجاره به شرط تملیک در قانون ذکر شده و شرکتهایی که برای واگذاری مشکل دارند از طریق این دو روش می توانند واگذار شوند.

کرد زنگنه تاکید کرد: تمام واگذاریها طبق قانون  اصل 44 است و هیچ واگذاری که با ابهام قانونی مواجه باشد به طور قطع انجام نشده است و کلمه شبه دولتی ها اختراعی است که اخیرا باب شده است.

وی اضافه کرد: اگر صندوقهای بازنشستگی شبه دولتی محسوب می شوند در آمریکا و هلند نیز بیشترین تعداد این صندوقها وجود دارد به نحوی که 37 درصد سهامداران آمریکا افراد حقیقی هستند . این در حالی است که در ایران سهامداران حقیقی 37 درصد هستند.

کرد زنگنه ادامه داد: هم اکنون 37 الی 38 درصد بورس ایران به  اشخاص حقیقی واگذار شده و واگذاریها عینا بر اساس اصل 44 صورت گرفته است زیرا طبق این قانون نهادهای عمومی غیر دولتی نیز حق خرید شرکتهای واگذار شده را دارند.

وی بیان کرد:  شاخص بورس ایران ظرف 6 ماه گذشته 5 هزار واحد رشد داشته و از 7 هزار واحد به 12 هزار واحد رسیده، همچنین در همین مدت بورس ایران 40 درصد رشد داشته و مثبت شده است.

کد مطلب 963390

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