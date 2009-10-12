دفاع از حقوق مسلمانان جهان اولویت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی افتخار حسین انصاری رئیس العلمای ایالت کشمیر و جاموی هند و نماینده عالی شیعیان در پارلمان کشمیر با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار لاریجانی با اشاره به اشتراکات و مراودات گسترده تاریخی - فرهنگی ایران و هند گفت: ایران و هند با فرهنگ وتاریخ غنی از دیرباز نقش مهمی در منطقه و آسیا داشته اند.

وی درادامه به نقش بارز تمدن فرهنگ اسلامی در شکوفایی و رشد فرهنگی هند پرداخت و افزود: اسلام و مسلمانان جایگاه ویژه ای در شکوفایی فرهنگی و تحولات سیاسی هند دارند.

مولوی افتخار حسین انصاری رئیس العلمای ایالت کشمیر و جامو نیز در این دیدار با قدردانی از نقش ایران در حمایت از حقوق مسلمانان گفت: انقلاب اسلامی ایران موجب تجدید حیات اسلام و مسلمانان به ویژه شیعیان در معادلات سیاسی منطقه و جهان شده است.

وی جمهوری اسلامی ایران را پشتوانه اصلی مسلمانان به ویژه شیعیان دانست و افزود: امروز در بسیاری نقاط جهان اسلام و مسلمانان با نام ایران شناخته می شوند.

انصاری با اشاره به جایگاه بارز مجلس شورای اسلامی درحمایت از حقوق مسلمانان افزود: مجلس شورای اسلامی از ظرفیت و امکانات بالایی برای تقویت و تحکیم جایگاه مسلمانان در منطقه و جهان برخوردار است.

شایان ذکر است طرفین در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات مسلمانان به ویژه شیعیان بحث و تبادل نظر کردند.