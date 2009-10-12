پل روشندلان سرعت اتوبوسهای تندرو خیابان انقلاب را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران با اعلام این آمار تاکید کرد: با استناد به برآوردهای مرکز مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک سرعت خودروهای عبوری در محور خیابان انقلاب اسلامی 7/7 درصد افزایش یافته و از 6/15 کیلومتر به 8/16 کیلومتر در ساعت رسیده،

این مرکز علاوه بر این اعلام کرد: جریان ترافیک خیابان انقلاب اسلامی به ویژه در محدوده پل چوبی روان شده و عبور و مرور وسایل نقلیه از جمله اتوبوسهای تندرو در این محدوده با سرعت و سهولت بیشتری انجام می شود.

براساس این گزارش، عبور خودروها از روی پل روشندلان سبب حذف تاخیرهای ناشی از وجود سه تقاطع این محدوده شده و تاثیر قابل توجهی در روان سازی ترافیک خیابان انقلاب اسلامی به ویژه در حدفاصل پل چوبی تا خیابان بهار داشته است.

معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران اعلام کرده است: با اجرای این پروژه مهم عمرانی - ترافیکی به طور متوسط سالانه دو میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد. همچنین صرفه جویی ریالی ناشی از کاهش ائتلاف وقت شهروندان در ترافیک این منطقه و کاهش مصرف سوخت به بیش از 450 میلیارد ریال در سال خواهد رسید که دستیابی به این مهم در سال "اصلاح الگوی مصرف" از جمله اهداف این پروژه است.

همچنین با بهره برداری از بزرگترین پل فلزی پایتخت سالیانه حدود 210 تن از مجموع آلاینده های هوای پایتخت کاسته خواهد شد. در حال حاضر سالیانه حدود 6/1 میلیون تن انواع آلاینده های هوا در اثر تردد خودروها در هوای پایتخت رها می شوند.