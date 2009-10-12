تاکید مجلس بر ضرورت اقدامات جدی پارلمانی برای فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در این پیام از دبیر کل اتحادیه بین المجالس خواستار بررسی اوضاع فلسطین در اجلاس 121 مجمع بین المجالس که هفته آینده در ژنو برگزار می شود شده است. متن پیام به شرح زیر است:

تحولات جاری در سرزمین های اشغالی در پی دامن زدن به موج خشونت ها از سوی رژیم اشغالگر قدس در روزهای اخیر می رود تا فصل جدیدی از مبارزات حق طلبانه ملت مظلوم فلسطین برای احقاق حقوق حقه خود را به ثبت برساند.

در شرایطی چنین حساس که رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت شهر مقدس قدس تحرکات جدیدی را شروع کرده و قصد دارد با اقداماتی مذبوحانه اهداف شوم خود را برای تغییر وضعیت مسجد الاقصی به مرحله اجرا درآورد. مردم بی دفاع فلسطین بیش از هر زمان دیگر به حمایت های سیاسی و معنوی جامعه بین المللی احساس نیاز می کنند.

شکی نیست که موفقیت نهایی مبارزات مردم مظلوم فلسطین برای دفع تجاوز از سرزمین های اشغالی که هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد در گرو حمایت همه جانبه جامعه بین المللی از جمله نهادهای پارلمانی به عنوان تجسم اراده مردم و افکار عمومی جهان می باشد.

بدیهی است اتحادیه بین المجالس یا به عبارت دیگر پارلمان جهان به عنوان یک نهاد بین المللی پارلمانی که سابقه فعالیت آن به بیش از یک قرن می رسد و سهم بسزایی در زمینه پیدایش بسیاری از سازمان های بین المللی داشته و در راستای دموکراسی پارلمانی با هدف تامین صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء حقوق بشر نقش محوری و حیاتی ایفا نموده است وظیفه دارد که در این برهه حساس نیز رسالت خود را در ابعاد پارلمانی فعالیت های بین المللی ایفا نماید.

بر این اساس اجلاس 121 مجمع بین المجالس در ژنو فرصتی را فراهم خواهد آورد تا اتحادیه بتواند در چارچوب اقدامات پارلمانی نیز تحرکی جدی در قبال اوضاع جاری فلسطین از خود نشان داده و گامی مهم در زمینه پیگیری حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین بردارد.