  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۵۰

عرفات و قريع در باره حل بحران فلسطين گفتگو كردند

قريع همچنان اصرار بر استعفاء دارد

قريع همچنان اصرار بر استعفاء دارد

به دنبال استعفاي احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطيني ، ياسر عرفات رئيس اين تشكيلات در مذاكراتي جهار ساعته با قريع تلاش نمود تا بحران جاري سياسي در سرزمينهاي اشغالي را پايان دهد .

به گزارش خبر گزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صائب عريقات وزير مذاكره كننده تشكيلات خود گردان فلسطين صبح امروز گفت كه اين دو ( قريع و عرفات ) درباره استعفاي نخست وزير و بحران فزاينده امنيتي در اراضي فلسطين بحث و گفتگو  كردند .

قريع بعد ازيك سري آدم ربايي هاي بي سابقه در نوارغزه  كه نقض آشكار قوانين و دستورات در اراضي فلسطيني محسوب مي شود روز گذشته استعفاي خود را تقديم عرفات كرد . 

عريقات مي گويد قريع كه استعفايش روز گذشته از سوي عرفات رد شد همچنان اصرار به استعفاء دارد .

کد مطلب 96341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها