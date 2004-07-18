قريع همچنان اصرار بر استعفاء دارد

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صائب عريقات وزير مذاكره كننده تشكيلات خود گردان فلسطين صبح امروز گفت كه اين دو ( قريع و عرفات ) درباره استعفاي نخست وزير و بحران فزاينده امنيتي در اراضي فلسطين بحث و گفتگو كردند .



قريع بعد ازيك سري آدم ربايي هاي بي سابقه در نوارغزه كه نقض آشكار قوانين و دستورات در اراضي فلسطيني محسوب مي شود روز گذشته استعفاي خود را تقديم عرفات كرد .



عريقات مي گويد قريع كه استعفايش روز گذشته از سوي عرفات رد شد همچنان اصرار به استعفاء دارد .