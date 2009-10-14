نگران تداخل برنامه تمرین تیم ملی هندبال با تمرین سپاهانی ها هستم

مصطفی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز یکشنبه 19 مهر ماه، پانزدهمین جلسه تمرین تیم هندبال فولاد سپاهان با حضور 19 بازیکن دعوت شده برگزار شد و خوشبختانه تمام بازیکنان با انگیزه و پرتوان تمرینات را پشت سرگذاشتهاند و امیدواریم با این شرایط ایده آل بتوانیم نتایج سال گذشته را جبران کنیم.
وی در خصوص حضور علیرضا حبیبی به عنوان مربی در تیم بزرگسالان این باشگاه، گفت: حبیبی پیش از این به عنوان سرمربی تیم نوین مشغول به کار بود اما با توجه به سقوط این تیم به دسته یک باشگاههای هندبال ایران و با نظر من و مجموعه باشگاه، وی را به عنوان کمک مربی در تیم بزرگسالان انتخاب کردند که متاسفانه یک سوء تفاهم باعث شد تا وی به عنوان سرمربی این تیم معرفی شود.
سرمربی تیم هندبال بزرگسالان با تاکید بر اینکه جایگاه هندبال سپاهان بالاتر از این است، خاطر نشان کرد: تیم هندبال فولاد سپاهان سال گذشته بحرانهای زیادی داشت بطوریکه این تیم از فروردینماه تمرینات خود را شروع کرد و دو جام باشگاههای آسیا را پشت سرگذاشت. این مسئله باعث خستگی و تمرین زدگی تیم شد تا در نهایت نتیجه خوبی در لیگ برتر ایران نگیرد.
وی با انتقاد از کادر فنی این تیم اصفهانی، تصریح کرد: تیم هندبال سپاهان تیم بزرگ و با قدمتی در این رشته است ومعتقدم تیم بزرگ، کادر بزرگی میخواهد. قطعا تیم سپاهان با داشتن بازیکنان توانمند باید مربی با توانایی بالا در کنار خود میداشت.
وی ادامه داد: هرچند طاهری مربی خوبی است اما حضور مربی خارجی در کنار این مربی در راس تیم هندبال سپاهان در کسب نتیجه بهتر بیتاثیر نبود.
غلامی تاکید کرد: با توجه به برگزاری مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا در آبان ماه و رقابت های جام ملت های آسیا در قزاقستان(بهمن ماه) نگران هستم تا برنامه لیگ به هم نخورد زیرا بسیاری از بازیکنان تیم ما در تیم ملی حضور دارند و تداخل برنامههای تمرین تیم ملی با لیگ میتواند به ضرر ما تمام شود.
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