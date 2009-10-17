لازمه وحدت توقف افراط و اتهام زنی است /برخی وزرا کف کارآمدی را‌ ندارند

این جملات خلاصه ای از دیدگاههای محمد نبی حبیبی است. گفتگوی مشروح خبرنگاران مهر با دبیرکل حزب موتلفه در دفتر کارش در دفتر مرکزی این حزب انجام شد و وی در مدت حدود 2ساعت به تک تک سئوالات با حوصله پاسخ داد. حبیبی متولد 1324 در ورامین است و حدود 16 سال سابقه فعالیت حزبی دارد و از آغاز کار حزبی اش نیز به عضویت موتلفه درآمده و اکنون ششمین سال دبیرکلی خود بر این حزب را آغاز کرده است.

زمانی که درباره سابقه مشاغل دولتی اش سئوال کردیم این عناوین را به ترتیب برشمرد: معاون سیاسی استانداری کرمان، استاندار فارس، استاندار خراسان ، استاندار تهران، شهردار تهران، معاون وزارت ارتباطات، معاون وزارت راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، قائم مقام بنیاد مستضعفان و معاون وزارت بازرگانی.

وی در عین حال درخصوص احتمال تصدی پست دولتی در آینده عنوان کرد که قصد دارد تنها به عنوان دبیر کل موتلفه به فعالیت ادامه دهد.

زمانی که در یکی از سئوالات "دکتر" خطاب شد تذکر داد که دارای مدرک فوق لیسانس جامعه شناسی است و دکترا ندارد. البته گفت که قبل از انقلاب فوق لیسانس گرفته است.

در پایان گفتگو نیز درباره نوع کت مخصوص برخی اعضای حزب موتلفه ازجمله خود وی سئوال کردیم و او با بیان اینکه این پوشش دلیل خاصی ندارد و تنها به عنوان لباس تابستانی استفاده می شود، بعد از باز کردن دکمه های کت خاصش گفت: در موتلفه هیچ ضابطه ای برای نوع پوشش وجود ندارد.

بعد از پایان گفتگو نیز برای ما شرطی تعیین کرد که قبل از انتشار مصاحبه ، آن را ببیند . هرچند در متن مصاحبه تغییری ایجاد نکرد اما به شکلی وسواس آمیز جملات و کلمات گفتگو را ویرایش کرده بود.

شاید جایگاه وی به عنوان دبیرکل قدیمی ترین و با اصالت ترین حزب رسمی کشور باعث شد در پاسخ به سئوالات ما با احتیاط خاصی موضع گیری کند و حتی به جزئی ترین سئوالات ما کلی جواب دهد در هرصورت حاصل گفتگوی مهر با محمدنبی حبیبی در پی می آید:

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در آغاز سخنان خود در خصوص ویژگی های انتخابات ریاست جمهوری دهم بیان داشت: البته نمی توان گفت که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 30 ساله گذشته از هر جهت بی سابقه بوده چون در 30 سال گذشته حدود 30 انتخابات در کشور برگزار شده است. بنابراین انتخابات 22 خرداد واقعه غیر مترقبه تلقی نمی شود اما حوادثی که در حواشی آن رخ داد باعث شد انتخابات اخیر تفاوت هایی با موارد قبلی داشته باشد.

حبیبی خاطر نشان کرد: اعتقاد ما این است که یک نوع صف آرایی به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات شکل گرفته بود و من این موضوع را تصمیم گیری شده از طرف دشمن خارجی تلقی می کنم و نباید بحث براندازی را با رقابت های انتخاباتی مخلوط کرد.

ما در انتخابات ریاست جمهوری یک رقابت جدی داشتیم که در بین نامزدها و هواداران آنان شکل گرفت و یک توطئه که از طرف دشمن خارجی طراحی شده بود و برخی عوامل نیز در داخل مجری آن بودند.

وی تاکید کرد: ما در انتخابات ریاست جمهوری یک رقابت جدی داشتیم که در بین نامزدها و هواداران آنان شکل گرفت و یک توطئه که از طرف دشمن خارجی طراحی شده بود و برخی عوامل نیز در داخل مجری آن بودند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برخی موضع گیری های مقامات کشورهای غربی در ایام برگزاری انتخابات تصریح کرد: سران آمریکا، فرانسه، انگلیس در روزهای بعد از انتخابات که با اغتشاشات روبرو بودیم کار براندازی نظام جمهوری اسلامی را تمام شده تلقی می کردند و این را می توان در اظهارات آنان در آن ایام مشاهده کرد. به دلیل گزارش های غلطی که به آنان رسیده بود اطمینان نسبی برای آنان مبنی بر براندازی نظام ایجاد شده بود و البته عقل حکم می کرد چند روز صبر می کردند و بعد در رابطه با وقایع اظهار نظر می کردند.

وی به عنوان دلیل دوم خود به عنوان دست داشتن براندازان در اغتشاشات بعد از انتخابات گفت: در جریان تظاهرات ها افرادی مسلح دستگیر شدند وخانه های تیمی کشف شد و برخی منافقین نیز در تعدادی از ستادهای انتخاباتی نامزدها نفوذ کرده بودند، سلاح و بی سیم و غیره علامت رقابت انتخاباتی نیست بلکه علامت توطئه است.

این فعال سیاسی در عین حال تصریح کرد: نمی خواهم بگویم نامزدهای انتخاباتی وابسته به توطئه گران بودند اما به علت یک غفلت نابخشودنی فعالیت رقابتی آنان در راستای توطئه دشمنان قرار گرفت. البته باز می گویم که از آغاز توافقی بین آنها نشده است اما در برخی موارد غفلت ما به توطئه کمک می کند.

حبیبی حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را یکی از ویژگی های خاص انتخابات برشمرد و یادآور شد: علاوه بر جریان های اصولگرا تمام سران جریان های دوم خرداد نیز دراین انتخابات مردم را برای حضور در پای صندوق های رای ترغیب کردند ، هر چند هر کدام انگیزه ای داشتند و تحلیل من از این دعوت این است که در موارد قبلی انتخابات دوم خردادی ها مدعی بودند به دلیل عدم مشارکت مردم اصولگرایان در انتخابات پیروز می شوند و اگر حضور حداکثری بوجود آید تفکردوم خرداد در انتخابات پیروز می شود و در این انتخابات عکس این موضوع اتفاق افتاد. البته ما با این تحلیل ها مخالفتی نداریم چون نفس حضور حداکثری مردم را به نفع انقلاب می دانیم حال هر کس که برنده شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مواضع برخی نامزدهای انتخاباتی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات تاکید کرد: جای تاسف دارد که برخی نامزدها مجموعه نظام، شورای نگهبان و مجریان را متهم به تخلف کردند و دلیلی هم ارائه نکردند . بنده با توجه به اینکه در بحث انتخابات مدعی تخصص هستم با اطمینان می گویم ادعای تقلب در انتخابات یک ادعای بی اساس بود و سازوکارهایی که در قانون اساسی وجود دارد مانع تقلب سازمان یافته تعیین کننده در انتخابات می شود.

وی در خصوص اظهارات برخی جریان های سیاسی مبنی بر اینکه در صورت موافقت وزارت کشور با برگزاری برخی تجمعات آرام شاهد درگیری ها، ناآرامی ها نبودیم، بیان داشت: همان قانونی که اجازه تجمع را داده تصریح کرده که برگزاری تجمع باید با کسب اجازه باشد و در جریان انتخابات وزارت کشور به دلایل مختلف اجازه برگزاری تجمع را نداد چون اطمینان اولیه برای اینکه از این تجمعات سوء استفاده نشود وجود نداشت. چون یقین داریم افراد مسلح برای براندازی نظام آمده بودند و شرایط کشور عادی نبود و دشمنان برای این تجمعات برنامه ریزی کرده بودند هر چند نفس تجمع چیز بدی نیست اما واقعا برخی از اغتشاش گران آمده بودند که شلیک کنند و آدم بکشند و اگر این نیت شیطانی محقق می شد با کشتار عظیم مردم مواجه می شدیم.

حبیبی اضافه کرد: در شرایط عادی کشور به نظر من نباید با برگزاری راهپیمایی و تجمع مخالفت شود. اما در شرایط حساس انتخابات وزارت کشور نباید این اجازه را می داد و از نظر من عملکرد مسئولان سیاسی، امنیتی و انتظامی در جریان انتخابات در مجموع قابل تایید است هر چند این به معنی این نیست که هیچ اشتباهی رخ نداده باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: اگر برای مهار توطئه با قاطعیت برخورد نمی شد ضایعات ده ها برابر می شد و به نظر من توطئه براندازی با حداقل خسارت جمع و جور شد. هر چند بهتر بود که هیچ خسارتی وارد نشود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حزب موتلفه برای خروج از وضعیت سیاسی فعلی کشور راهکاری دارد، اظهار داشت: در طول چند ماه گذشته با بسیاری از شخصیت های انقلاب ارتباط مستقیم داشته ایم و معتقدیم این ارتباطات می تواند کارساز باشد و ما قهر را آخرین مرحله می دانیم و باید بنا را بر ارتباط گذاشت البته کسی که برای براندازی آمده است نمی تواند با ما ائتلاف کند و مذاکره با او هم بی فایده است.

حبیبی با اشاره به برخی شعارهای سر داده شده در راهپیمایی روز قدس، خاطر نشان کرد: حذف اسلام، ولایت فقیه و در یک کلام براندازی نظام از جمله شعارهای تعداد اندکی از راهپیمایان بود و قطعا با سردمداران این شعارها نمی توان ائتلاف کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص راهکارهای رسیدن به وحدت در بین جریانات سیاسی گفت: اگر منظور از وحدت این است که مخالفان نظام و براندازان با دوستان انقلاب وحدت کنند هیچ گاه این امر محقق نخواهد شد.

باید به مردم هشدار داده می شد که احتمال سوء استفاده از تجمعات آنان وجود داشته و مسئولان باید بیشتر در این باره در رسانه های گروهی با مردم سخن می گفتند حبیبی تنها راه برون رفت از شکاف های اخیر را که در میان برخی گروهها ایجاد شده، وحدت همه نیروهای انقلاب حول محور رهبری عنوان کرد و افزود: جامعه ما نشان داده با وحدت حول محور رهبری می تواند توطئه های بزرگ علیه نظام جمهوری اسلامی را خنثی کند همان گونه که در دوران جنگ تحملی نیز اینگونه عمل کردیم.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه " کتمان کردن" وجود برخی مشکلات در وقایع اخیر به مصلحت نظام نیست ادامه داد: باید مردم را در جریان امور قرار داد و با زبان صریح به آنان درباره توطئه های دشمنان برای براندازی نظام در حوادث اخیر اطلاعات کافی و روشن داد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: باید به مردم هشدار داده می شد که احتمال سوء استفاده از تجمعات آنان وجود داشته و مسئولان باید بیشتر در این باره در رسانه های گروهی با مردم سخن می گفتند.

وی تصریح کرد: هرگونه افراط گری از سوی دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب می تواند موجب افزایش تنش در جامعه بشود و باید این گروهها و شخصیت های انقلاب با هر سلیقه ای و نگرشی، به سمت تنش زدایی و در راستای اهداف انقلاب اسلامی و نظام حرکت کنند.

حبیبی اظهارداشت: شخصیت های مهم کشور باید از هرگونه اتهام زنی، طردکردن افراد، مطرح کردن موارد و اتهاماتی که هیچگونه سندی ندارد، بپرهیزند چراکه آفت وحدت در جامعه، اتهامات بی مورد، دروغگویی، سوء ظن نسبت به یکدیگر است.

وی با اشاره به اینکه همه گروهها باید برای تقویت وفاق موجود در جامعه تلاش کنند گفت: من فکر نمی کنم هم اکنون در کشور در شرایط بحران قرار داریم بلکه مشکلاتی وجود دارد که می توان با وحدت حول محوررهبری از آن عبور کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اعتقاد به اینکه گروههای سیاسی در کشور مشترکاتی از جمله پایبندی به اصول و خط قرمزها دارند و اختلافات فقط اختلاف سلیقه میان گروههاست، خاطرنشان کرد: نباید بگذاریم اختلاف سلیقه ها بر اصول و مشترکاتمان تاثیر بگذارد.

حبیبی در بیان اینکه آیا افرادی می توانند به عنوان میانجی در مرتفع کردن اختلافات اخیر میان گروهها، نقش داشته باشند گفت: افراد و شخصیت هایی همچون آیت الله مهدوی کنی به دلیل اعتقاد به اصول و خطوط قرمز، می توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند .

هرگونه افراط گری از سوی دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب می تواند موجب افزایش تنش در جامعه بشود . آفت وحدت در جامعه، اتهامات بی مورد، دروغگویی، سوء ظن نسبت به یکدیگر است. وی افزود: این موضوع به این معنا نیست که ایشان تنها می توانند به عنوان میانجی باشند و لاغیر، افراد دیگری هم هستند که با اعتقاد به اصول و پرهیز از خطوط قرمز با سلایق مختلف می توانند به اندازه ایشان در تقویت وحدت ملی نقش ایفا کنند.



دبیرکل حزب موتلفه انقلاب اسلامی اظهارداشت: من هرگونه وحدت، تلطیف شرایط، التیام و ائتلافی را با محوریت رهبری در جامعه قبول دارم.

حبیبی همچنین در بیان نقش احزاب در کشور و حوادث اخیر گفت: تعمیق و تقویت فرهنگ تحزب در کشور می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات ما را چه در زمان انتخابات و چه پس از آن، حل کند.

وی اضافه کرد: وقتی کلمه حزب را به کار می بریم باید دو مشخصه به ذهن ها خطور کند که معنای واقعی حزب را داشته باشد و آن پاسخ به دو سوال است، 1- چگونه کشور را اداره کنیم؟ 2- با چه کسانی کشور را اداره کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: این دو سئوال باید با یک فرمول دقیق پاسخ داده شود نه به صورت کلی گویی و نصیحت گونه از انها عبور کنیم، پاسخ این سئوالات باید مانند نسخه نوشتن یک پزشک برای بیمار دقیق و با فرمول باشد.

حبیبی با اعتقاد به اینکه هنوز چنین حزب کاملی با این ویژگی و مشخصه در کشور وجود ندارد می گوید: اگر در کشور چند حزب با این مشخصات بوجود آید و در انتخابات وارد عرصه رقابتی شود دیگر مردم به اشخاص رای نمی دهند و به حزب و برنامه ها یی که برای آینده کشور دارند رای می دهند و همچنین مردم می توانند از طریق حزب خواست های خود و وعده های انتخاباتی را مطالبه کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون انتخابات و رای مردم به وعده ها و سخنرانی های هیجان انگیز نامزدهاست و نه به برنامه و مدیریت، اظهارداشت: اگر از حالت لفاظی در این حوزه بیرون بیاییم و فضا تبدیل به فضای برنامه ای شود خود به خود در رقابت های انتخاباتی، پیشرفت کشور نیز عملی می شود، اما امروز رقابت انتخاباتی در کشور رقابت بین الفاظ، شعارها و وعده هاست و نه برنامه ها.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید زمینه ها را برای ایجاد حزب هایی که توانایی رقابت برنامه ای و مدیریتی در انتخابات را داشته باشند، فراهم کنند.

حبیبی سوابق سوء در تاریخ احزاب در کشور را موجب تضعیف احزاب در کشور خواند و اضافه کرد: سابقه بسیار بد تاریخی که از احزاب در کشور ما وجود دارد به دلیل اینکه برخی از احزاب پیش از انقلاب منشا خارجی داشتند و به خیانت های بزرگ دست زدند، برخی خودمحور بودند و انحصار طلب، برخی دست نشانده دولت وقت بودند و برخی احزاب چند روزه انتخابات، موجب شده تا تحزب در کشور تضعیف شود.

وی با اشاره به اینکه حزب موتلفه برای دستیابی به نقطه مطلوب و تقویت حزب، تلاش های خود را از چند سال پیش با تشکیل مرکزمطالعات حزب، طراحی بانک اطلاعات مدیران وکارآموزی در زمینه های مختلف شروع کرده وبه نتایج خوبی هم رسیده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: در زمان حاضر مانع مهمی برای اینکه یک تشکل به حزب واقعی تبدیل شود در کشور وجود ندارد. وی با اشاره به نقش مهم احزاب در ایجاد وحدت ملی و وفاق در جامعه خاطر نشان کرد: همه احزابی که به اصول انقلاب پایبندند حتی اگر اختلاف سلیقه های زیادی با یکدیگر دارند نباید به حذف یکدیگر بیاندیشند.

تلاش برخی احزاب و گروههای برای حذف حزب هایی که به اصول انقلاب معتقدند اما اختلاف سلیقه دارند علامت انحصارطلبی و سمی مهلک برای انقلاب اسلامی است. حبیبی تلاش برخی احزاب و گروههای برای حذف حزب هایی که به اصول انقلاب معتقدند اما اختلاف سلیقه دارند را علامت انحصارطلبی و سمی مهلک برای انقلاب اسلامی خواند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بیان مشروعیت فعالیت خانه احزاب که اخیرا از سوی برخی مراجع دولتی مطرح شده ، گفت: به اندازه کافی قانون و آیین نامه در کشور وجود دارد تا بتوان صلاحیت یک حزب یا نهاد را مورد بررسی قرار داد.

حبیبی با بیان اینکه حزب موتلفه خود عضو خانه احزاب است و تداوم عضویت ما نشان از موافقت اصولی ما با ادامه فعالیت خانه احزاب را دارد، خاطرنشان کرد:به نظر من وجود خانه احزاب به نفع کشور است اما این به این معنا نیست که هر کاری که تا به حال خانه احزاب کرده مورد تایید ماست اما اشکالات فراوانی هم به خانه احزاب وارد است.

وی پایبندی به اصول انقلاب اسلامی، کاهش تنش ها در جامعه، تلطیف روابط و وحدت حول محور رهبری از دغدغه های طیف ها و گروههای سیاسی کشور ذکر کرد و تصریح کرد: ما دارای اصول مشخص و روشنی براساس قوانین موجود در کشور هستیم و با بهره گیری از این اصول باید در زمینه تقویت وحدت ملی تلاش کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بر پرهیز از اتهام بی مورد، دروغگویی وغیبت، برای جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و افزایش حسن نیت در جامعه تاکید کرد.

حبیبی دربیان دغدغه های سیاسی مردم پس ازوقایع انتخابات اخیر،اظهارداشت: بعضی از مردم تحت تاثیر برخی رهبران گروهها و جریانات سیاسی به اعتراضاتی در خیابان ها دست زدند، اما این نباید موجب شود هرکسی که منتقد است را معارض بنامیم و بسیاری از منتقدین یا حتی معترضین در صف طرفداران انقلاب هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: بدترین نگاه این است که ازهرانتقادی به عنوان تعارض یاد کنیم. وی با اشاره به اینکه مطالبات به حق مردم باید پاسخ داده شود و نباید جلوی جریان انتقاد در جامعه را گرفت تصریح کرد: مسوولان باید از طریق رسانه های گروهی مردم را در جریان امور قرار دهند.

حبیبی با اشاره به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر و وقایع پس از آن گفت: من انتقاداتی به این رسانه گروهی دارم اما در مجموع عملکرد صدا و سیما قابل قبول بود. وی افزود: صدا و سیما باید بهتر و بیشتر برای توضیح امور و مسائل کشور برای مردم، برنامه بگذارد و در انتخاب برنامه ها و چگونگی اجرای آن دقت بیشتری کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه پخش برخی ازمطالبی که در مناظره های نامزدهای انتخابات مطرح شد خودموجب تنش آفرینی در جامعه شد، تاکید کرد: باید سخنانی در این مناظره ها مطرح می شد که قابل بیان باشد و در چارچوب اخلاقیات جاری در جامعه قرار داشته باشد.

خبرنگار مهر از حبیبی درباره دیدار احتمالی اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت دوره ای برگزار می شود، سئوال کرد که دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در این مورد گفت: برخی شخصیت های موتلفه در ایام اخیر با آقای هاشمی دیدارهایی داشته اند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر طرح ضرورت بازداشت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی رسانه ها و جریانات تاکید کرد: تشخیص محاکمه متهمان نه با رسانه ها و نه با قوه مجریه است بلکه قوه قضائیه باید این تشخیص را بدهد و اگر نهادها در کار هم دخالت نکنند خیلی مسائل حل می شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص کابینه دولت دهم نیز گفت: اگر مدیران 3 مشخصه تدین ریشه ای، انقلابی بودن و کارآمدی را داشته باشند برای تصدی مدیریت مناسبند. هر چند در بین همین افراد نیز درجه بندی و اولویت باید رعایت شود.

حبیبی با اشاره به برخی اعضای کابینه دولت دهم اظهار داشت: یقینا در تدین و انقلابی بودن وزرای انتخاب شده شکی نیست اما درباره کارآمدی، درجات وزرا متفاوت است و برخی معرفی شده ها کف کارآمدی را هم ندارند.

وی در خصوص معرفی وزرای زن نیز تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب به آمدن زنان در دولت در سطح وزیر اشکال شرعی مترتب نمی بینند اما من حق اظهار نظر شرعی و اجتهادی ندارم . هر چند معتقدم اگر در انتخاب افراد جز بر اساس شایسته سالاری اقدام کنیم اشتباه کرده ایم و نباید به صرف زن بودن و با نگاه جنسیتی افراد را معرفی کرد و اعمال این نگاه درست نیست.

این چهره شاخص جریان اصولگرایی در خصوص هتک حرمت مراجع در ایام بعد از برگزاری انتخابات گفت: توقع عمومی این نیست که مراجع وارد سیاست نشوند چون این همان نگاه جدایی دین از سیاست است و جناح های سیاسی حق ندارند از مراجع موضع گیری حزبی و جناحی را توقع داشته باشند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص برگزاری اجلاس ژنو این اجلاس را یک پیشرفت مهم به نفع ایران دانست و به مهر گفت: غرب قبلا اصرار بر تعطیلی غنی سازی از سوی ایران داشت اما الان با غنی سازی با غنای 5 درصد موافقت کرده است و پایداری دولت و نظام باعث عقب نشینی غرب از موضع قبلی شده است.

حبیبی در خصوص ملاقات مقامات ایران و آمریکا در حاشیه برگزاری اجلاس ژنو خاطر نشان کرد: معتقدم آمریکایی ها تا کنون هر کاری که علیه ما نکرده اند به دلیل نتوانستن بوده نه نخواستن و اکنون نیز اوباما با شعار تغییر آمده اما علامت روشن و بارزی درباره ایران در رفتارهای او دیده نمی شود و باید صبر کنیم که تعریف آقای اوباما در تغییر در موضوع ارتباط با ایران مشخص شود.

وی تاکید کرد:مذاکره با آمریکا را برای ابد ممنوع نمی دانم اما به شرط اینکه آمریکایی ها حسن نیت خود را در عمل نشان دهند که آن زمان می توانیم شروع یک ارتباط جدید را مورد بررسی قرار دهیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اعضای جدید شورای مرکزی این حزب بنا دارند درخواست ملاقات با رئیس جمهور و سایر شخصیت های نظام را ارائه دهند، در خصوص احتمال انتشار روزنامه از سوی این حزب گفت: امکانات مالی ما در حال حاضر اجازه انتشار روزنامه را نمی دهد.