مجلس امروز و فردا نطق میان دستور ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه که به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داشت ، در تذکری نسبت به قرائت نشدن نطق های میان دستور در جلسه امروز انتقاد کرد.

وی گفت: درهر جلسه رسمی باید نطق های میان دستور قرائت شود ولی ظاهرا امروز رئیس جلسه با ناطقان توافق کرده اند که نطق ها قرائت نشود.

نماینده تهران تصریح کرد: اگر نطق های امروز مجلس قرائت نشود این روال پله پله تا پایان مجلس ادامه می یابد و آئین نامه مجلس نقض می شود.

ابوترابی فرد رئیس جلسه در پاسخ به رسایی گفت: شما نگران نباشید چرا که در ماده 106 آئین نامه آمده است که 3 نفر از نمایندگان با قرعه کشی هیئت رئیسه صحبت کنند، الزامی برای قرائت نطق نیست اما سیره عملی ما بر آن است که این کار انجام شود ولی در موارد استثنا مشکلی پیش نمی آید.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: همکاران موافقت کردند که امروز و فردا ناطقان صحبت نکنند.

احمد توکلی نیز در خصوص همین موضوع خطاب به ابوترابی فرد نسبت به قرائت نشدن نطق های میان دستور انتقاد کرد و گفت: این حق نمایندگان است که نطق خود را قرائت کنند بنابراین نباید روش های خلاف قانون اشاعه شود.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به توکلی گفت: جلسه علنی امروز ما جلسه ای فوق العاده بود و جزء برنامه کاری ما نبود لذا این طور نبود که حق نمایندگان ضایع شود.