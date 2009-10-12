یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی 24 مهر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی 24 مهر تا 2 آبانماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: به دلیل برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی رویکرد این نمایشگاه رویکرد فرهنگ رضوی است.

وی گفت: مسابقات ویژه ای با موضوع امام رضا(ع) در ایام نمایشگاه برگزار می شود که از جمله می توان به برگزاری مسابقه ادبی با موضوع برای امام رضا(ع) می نویسم، مسابقه رادیوی، مسابقه کتابخوانی با موضوع فرهنگ رضوی اشاره کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از برگزاری نشست های فرهنگی و ادبی، نقد کتاب با موضوع فرهنگ رضوی خبر داد و ادامه داد: در این نمایشگاه چند کتاب با موضوع فرهنگ رضوی رونمایی می شود.

همچنین سرپرست اداره هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز گفت: نمایشگاه فرهنگ رضوی همزمان با دهه کرامت در مشهد برگزار می شود.

هادی منفرد افزود: این نمایشگاه از دوم تا هشتم آبان ماه در نگارخانه میرک و نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی گفت: آثار هنری در رشته های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، نگارگری، تذهیب، سفال و سرامیک با موضوع فرهنگ رضوی در این دو نگارخانه در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

دبیر نمایشگاه فرهنگ رضوی گفت: گزیده ای از آثار این نمایشگاه پس از برگزاری به همراه آثار هنرمندان شهرستان به صورت دوره ای در شهرستانهای استان خراسان رضوی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه به همت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون هنرمندان خراسان و انجمن هنرهای تجسمی مشهد برگزار می شود.