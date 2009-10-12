ترانزیت کالا در نیمه نخست امسال افزایش یافت

سعید عبداللهی در گفتگو با مهر حجم کل ترانزیت کالای کشور در نیمه نخست امسال را 3 میلیون و 336 هزار و 436 تن اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3 میلیون و 165 هزار و 244 تن بوده است، 5.4 درصد رشد نشان می دهد.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: از 3 میلیون و 336 هزار تن کالای ترانزیتی در نیمه اول امسال، 81 درصد کالاها از طریق جاده و 19 درصد از طریق راه آهن جابه جا شده است.

وی فعالترین مرزهای کشور در بخش ورود و خروج کالا را مرز بندر عباس اعلام کرد و گفت: در این مدت، مواد سوختی با 18.8 درصد ، انواع پنبه با 9.3 درصد و کالاهای ساختمانی و لوازم خانگی و وسایل نقلیه باری و مسافری به ترتیب بیشترین حجم ترانزیت را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: حجم ترانزیت ریلی 19 درصد کل ترانزیت کالا در کشور را شامل می شود که به دلیل اینکه راه آهن بهینه ترین روش حمل کالا است، باید برای افزایش حجم ترانزیت از این طریق تلاش شود.