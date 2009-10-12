اجرای 11 میلیون متر خط کشی در معابر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: طی 6 ماه نخست امسال حدود 5/8 میلیون متر طول خط کشی در تهران صورت گرفته بود که با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت ایمن سازی اطراف مدارس به طور جدی نسبت به خط کشی مجدد معابر منتهی به برخی از مدارس و همچنین برخی خیابانها و بزگرارههای شهر اقدام شد.

وی ادامه داد: در مجموع از ابتدای سال تاکنون 11 میلیون متر طول خط کشی در معابر و بزرگراههای شهر تهران صورت گرفته است و بر این اساس بسیاری از معابر تهران خط کشی مجدد شده اند.

اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش برف و باران در فصول سرد همواره تلاش می شود که خط کشی معابر شهر پیش از پاییز صورت گیرد و امسال نیز خط کشی های مورد نیاز صورت گرفته و اکنون مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

وی همچنین در مورد اقدامات صورت گرفته در خیابان ولیعصر (عج) پس از اجرای خط ویژه اتوبوسرانی و یک طرفه شدن قسمتی از این خیابان گفت: خط کشی ها، نصب علائم افقی و عمودی، نصب سرعت گاهها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی مورد نیاز و... در این خیابان تکمیل شده است و در حال حاضر هیچ مشکل در این خیابان از نظر علائم و تجهیزات ترافیکی وجود ندارد.