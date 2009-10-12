ابتدای آبانماه آخرین مهلت اختصاص زمین برای اجرای پروژه های زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر در زنجان افزود: در صورت عدم تحویل زمین مناسب برای اجرای پروژه، مدیران دستگاههای مرتبط با بحث زمین باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سفر سوم دولت به استان زنجان نزدیک است، لازم است تمامی ارگانها و مدیران دستگاهها پیشنهادات کاربردی خود را جهت بررسی و قرار گرفتن در دستور کار مصوبات دور سوم سفر ارائه دهند.

رئوفی نژاد افزود: احصاء نیازهای شاخص و موارد برجسته، کلی و فرابخشی در کنار پیگیری مصوبات دور دوم سفر، یکی از وظایف مدیران دستگاههاست.

استاندار زنجان با اشاره به پرداخت 25 میلیارد تومان تعهدات استان در مصوبات دور دوم سفر، افزود: در پرداخت تعهدات استانی مشکلی وجود ندارد، به همین جهت مدیران باید پیگیر دریافت مبالغ تعهدات ملی پروژه ها باشند.

رئوفی نژاد با تاکید بر سرعت بخشیدن به احصاء کامل نیازهای استان، انجام کار کارشناسی وسیع و دقیق در کمترین زمان افزود: اهتمام، همکاری و پیگیری بیشتر مدیران در خصوص اجرای کامل و سریع پروژه ها به ویژه پروژه های بزرگ و با اهمیت در سطح استان، از اهم واجبات است.

در ادامه این جلسه روسای کمیته های اقتصادی، فرهنگی و عمرانی ستاد پیگیری مصوبات سفر به ارائه گزارش در خصوص میزان تحقق مصوبات و توافقات، طرح مشکلات پروژه های در دست بررسی و نیز اهم اقدامات انجام شده در این خصوص پرداختند.

همچنین طبق اعلام کارشناس دبیرخانه ستاد پیگیری مصوبات سفر، از مجموع 205 بند مصوبه و توافق دور دوم سفر ریاست جمهوری، 49 مورد (9/23 درصد) اقدام شده، 104 مورد (7/50 درصد)در دست اقدام و 52 مورد (4/25 درصد) در حال پیگیری است که درصد تجمعی موارد اقدام شده و در دست اقدام، 1/76 درصد می باشد.