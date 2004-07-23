شهرداري براي خريد املاك معارض 10 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

مهندس مهدي چمران با اشاره به عدم تامين اين بودجه از سوي شهرداري ، در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري" مهر" اظهار داشت: خريداري املاك معارض بر اساس اولويت هاي شهري از سوي شهرداري تهران صورت مي گيرد.

وي با اعلام اين موضوع كه نمي توان تمام املاك معارض را در سال جاري آزاد ساخت، افزود: امسال كار آزادسازي املاكي كه در چهار پروژه در دست اجراي شهرداري واقع شده اند را پيش بيني كرده ايم كه صورت بگيرد.

چمران از بزرگراه شهيد همت، يادگار امام، امام علي و همچنين بزرگراه رسالت به عنوان چهار پروژه در دست احداث شهرداري نام برد كه مي بايست املاك واقع در اين طرح ها خريداري و آزاد گردد.

رييس شوراي شهر تهران در خصوص اعتبار مورد نظر براي خريد املاك معارض گفت: اعتبار اين طرحها در بودجه سال جاري شهرداري گنجانده شده است.