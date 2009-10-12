طرح خوداشتغالی توسط 3700 مددجوی کمیته امداد گلستان اجرا شد

محمد عینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انجام آموزشهای فنی وحرفه ای برای مددجویان و همکاری همه جانبه آحاد جامعه به ویژه امدادگران در این زمینه ضروری است.

وی اظهار داشت: یکی از روشهای اصلی فقرزدایی توانمندسازی محرومین و ایجاد اشتغال برای آنهاست و باید در این حوزه برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته طرحهای خود اشتغالی و خودکفایی مددجویان با 649 میلیون ریال اعتبار اجرا شد و این مددجویان از مزایای آموزشهای فنی وحرفه ای به صورت رایگان برخوردار شدند.

به گفته عینعلی، با اعلام تفاهمنامه طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی بین کمیته امداد و وزارت کار و اموراجتماعی، تعداد ۹۱ نفر از فرزندان فارغ التحصیل مددجویان تحت پوشش در سال 87 از محل طرح کارورزی مشغول به کار شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان بیان داشت: پیش بینی می شود سال جاری 230 نفر از فارغ التحصیلان زیر پوشش این نهاد در قالب طرح کارورزی مشغول به کار شوند.

55 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.