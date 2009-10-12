  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

طی عملیاتی ضربتی؛

ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حصار کرج متوقف شد

ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حصار کرج متوقف شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: با تخریب بیش از 75 واحد مسکونی غیرمجاز در منطقه حصار کرج، ادامه روند رو به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پیش از ظهر دو شنبه طی عملیاتی با حضور با معاون دادستان، فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران و فرماندهی انتظامی کرج ، شهردار، فرماندار و جمع دیگری از مسئولان شهری 75 واحد مسکونی غیرمجاز در خط چهار حصار کرج تخریب شد.

معاون خدمات شهری منطقه یک در این خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: با توجه به تبصره سه ماده 99 در خصوص تخریب ساخت و ساز در حریم منطقه که جزو وظایف ذاتی شهرداری کرج است، این شهرداری طی عملیاتی تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز در خط حصار را تخریب کرد.

حمید ایزدبین افزود: در همین راستا جهت جلوگیری از ادامه روند ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام به دیوار کشی حریم خط چهار حصار شده است و این کار از نفوذ به محدوده فضای سبز نیز توسط متخلفان جلوگیری می کند.

در منازل تخریب شده بیشتر افراد معتاد و فروشنده مواد مخدر سکونت داشتند، همچنین این منطقه با انجام ساخت و سازهای غیرمجاز سیمای زشت به این محدوده از حریم شهر کرج بخشیده بود.

کد مطلب 963448

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها