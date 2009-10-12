جلسه فراکسیون اقلیت با لاریجانی

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: جلسه امروز اعضای شورای مرکزی فراکسیون خط امام با دکتر لاریجانی پیرامون مسائل مهم کشور و دغدغه های فراکسیون در ارتباط با مسائل روز و مجلس خواهد بود.

وی یکی از بحث هایی که در جلسه امروز با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد را بحث رفع فیلتر از سایت فراکسیون خط امام خواند و تصریح کرد: اینکه تریبون جمع 50 تا 60 نفره ای از نمایندگان که وکلای بخشی از مردم در مجلس هستند بسته شود کار پسندیده ای نیست.

قنبری ادامه داد: درهیچ جای دنیا سراغ ندارم که تریبون جمعی از نمایندگان مردم یک کشور بسته شود ، این به معنای محدود کردن وکلای مردم است.

وی در پاسخ به این سئوال که سایر محورهای جلسه امروز فراکسیون خط امام با رئیس مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود خاطر نشان کرد: مسائل مهم کشور اعم از مسائل بعد از انتخابات، زندانیان سیاسی، مسائل اجتماعی و اقتصادی در این جلسه مطرح می شود.