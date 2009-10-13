افزایش سه درصدی دسترسی مردم به مراقبتهای بهداشتی

دکتر حسن امامی رضوی در تشریح اقدامات صورت گرفته طی چهار سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: میزان دسترسی جمعیت شهری و روستایی به مراقبتهای اولیه بهداشتی در سال 84 حدود 92 درصد بود که این میزان در حال حاضر به بیش از 95 درصد رسیده است.

شبکه بهداشت و درمان کشور محصول سال 1354 و محدودیتهای جمعیتی آن سالهاست که امروزه با توجه به جمعیت 70 میلیونی و جمعیت زیاد پزشکی حتما نیاز به اصلاح دارد.

امامی رضوی به اجرای برنامه "داوطلبین سلامت" به منظور رفع مشکلات بهداشتی حاشیه نشینهای شهری اشاره کرد و افزود: هم اکنون این طرح در 42 دانشگاه و دانشکده ، 385 شهرستان، دو هزار و 830 واحد بهداشتی فعال شهری و سه هزار و 705 روستا در حال اجراست.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مشارکت بیش از 126 هزار داوطلب سلامت در این برنامه گفت: حدود 4 میلیون خانوار در این طرح تحت پوشش قرار دارند.