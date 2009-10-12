دانشگاه یاسوج قربانی تعلل مسئولان در تهیه زمین مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در حالیکه بیش از سه سال از اجرای طرح مسکن مهر در کشور می گذرد مسئولان این استان با تغییر کاربری زمینهای آموزش عالی به مسکونی، تاخیر سه ساله خود در تهیه زمین و اجرای این طرح را با بی تدبیری و بی مهری به دانشگاه یاسوج جبران کردند .

پس از دو بار تصمیم به تهیه زمین برای مسکن مهر شهر یاسوج در مناطق "تل خسرو" و اطراف کارخانه قند یاسوج و لغو این تصمیم پس از مدت کوتاهی، بالاخره امسال قرعه به نام 33 هکتار زمین اطراف دانشگاه یاسوج زده شد و زمینهایی که باید با مساعدت مسئولان استانی و وزارت علوم به دانشگاه یاسوج واگذار می شد به حکم کمیسون ماده پنج تغییر کاربری یافت و در اختیار مسکن مهر قرار گرفت تا رویای توسعه دانشگاه یاسوج بر باد رود .

در تغییر کاربری به جایگاه دانشگاه توجهی نشده است

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: تغییر کاربری آموزش عالی زمینهای اطراف دانشگاه یاسوج به معنای از دست رفتن توسعه این دانشگاه به عنوان مادر دانشگاههای استان است .

دکتر اردوان ارژنگ در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از این تصمیم مسئولان استان، افزود: این زمینها چندین سال است که کاربری آموزش عالی دارند و با تغییر کاربری آنها دانشگاه یاسوج کاملا محصور می شود و هیچگونه فضای رشدی ندارد .

وی با بیان اینکه در این تصمیم جایگاه ارزشمند آموزش عالی و دانشگاه مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار داشت: ما هم دوست داریم مشکل مسکن مهر حل شود اما ساخت مسکن مهر در اطراف دانشگاه باعث محدود شدن هرچه بیشتر این دانشگاه می شود .

ارژنگ تصریح کرد: دانشگاه یاسوج جای دیگری نمی تواند توسعه یابد اما مسکن مهر می توانست هر جای دیگری باشد زیرا توسعه دانشگاه در جایی غیر از کنار دانشگاه هزینه های هنگفتی را به دانشگاه تحمیل می کند .

مصوبه دولت در خصوص واگذاری زمین به دانشگاه یاسوج اجرا نشده است

ارژنگ یادآور شد: در سفر دوم هیئت دولت به این استان در بند 14 مصوبات مربوط به جهاد کشاورزی استان مقرر شد که این سازمان زمین مورد نیاز تحقیقات و آموزش دانشگاه یاسوج را تامین کند اما به رغم مکاتبات فراوان هنوز این مصوبه اجرایی نشده است .

وی بیان کرد: برخی از دانشگاههای کشور 600 تا 700هکتار زمین مسطح دارند اما وضعیت توپوگرافی این دانشگاه به صورتی است که در میان کوه و صخره قرار دارد و بخش عظیمی از هزینه های این دانشگاه که می تواند صرف آموزش و رفاه دانشجویان شود، صرف خاکبرداری و مسطح نمودن زمین می شود .

نیاز دانشکده کشاورزی یاسوج به 100هکتار زمین مسطح

رئیس دانشگاه یاسوج عنوان کرد: این دانشگاه سه رشته کارشناسی و پنج رشته کارشناسی ارشد کشاورزی دارد که هم اکنون با مشکل کمبود زمین برای دانشجویان این رشته ها مواجه هستیم .

وی افزود: هر دانشجوی کارشناسی ارشد برای کار تحقیقاتی به چهار هکتار زمین مسطح نیاز دارد که با توجه به تعداد دانشجویان رشته کشاورزی در این دانشگاه به 100هکتار زمین نیازداریم.

وی اضافه کرد: این در حالی است که کل زمین مسطح کشاورزی در این دانشگاه سه هکتار می باشد .