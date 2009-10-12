غیبت متولیان "علم" و "کاربرد" علم در جمع برترینهای علمی کاربردی

مراسم چهارمین جشنواره ملی علمی کابردی کشور در حالی 18 مهر ماه در محل همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که همگان بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی در انتظار حضور سه وزیر مرتبط با علم و کاربرد آن (صنعت و کشاورزی) در جمع علمی کاربردی‌ها بودند.

از آنجا که دانشگاه جامع علمی کابردی به عنوان نهادی دانشگاهی که به طور عمده وظیفه ارتباط علم با بخش صنعت و کشاورزی جهت تربیت نیروی متخصص را به عهده دارد انتظار می رفت طبق برنامه ریزیهای انجام شده و دعوت دانشگاه علمی کاربردی از وزرای علوم، صنایع و جهاد کشاورزی شاهد حضور پر رنگ دولتمردان در مراسمی که برای برترینهای این دانشگاه جامع صورت می گیرد باشیم.

شاید برگزاری این مراسم در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما و تدارک درخور توجه مسئولان این دانشگاه تا حدودی امید را در دل برترینهای این دانشگاه پررنگ کرده باشد اما به طور حتم عدم حضور حتی یکی از وزرای دعوت شده نگاه دیگری را پیش روی دانشجویان این دانشگاه و سایر علاقه مندان به آموزشهای علمی کاربردی ایجاد خواهد کرد.

به نظر نمی رسد در بیان اهمیت حیاتی و ضروری دانشگاه جامع علمی کاربردی نیاز به توضیح و یا تکرار برخی از نکات باشد اما ظاهر امر نشان دهنده این مهم است که متاسفانه مسئولان کشوری آن طور که باید متوجه جایگاه حساس و تاثیرگذار این نظام آموزشی در سرنوشت و آینده اقتصادی و اجتماعی و طبعا سیاسی کشور نیستند.

در حالی که دکتر حسین بلندی با نگاه هدفمند خود از مهاجرت معکوس توسط دانشگاه علمی کاربردی خبر می دهد چرا نباید این نظام آموزشی همانند یا حتی بیش از سایر نظامهای آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

چگونه می شود به طور جدی بر اهمیت تربیت نیروی انسانی شایسته و ورزیده در بدنه صنعت و کشاورزی و یا حتی هنر کشور تاکید کرد و در سخنرانیها بر لزوم ارتباط موثر میان آموزش عالی، صنعت و نیازهای جامعه اصرار ورزید اما زحمت حضور و سخنرانی و یا یادآوری برخی نکات ضروری را در مهمترین جلسه نظام علمی کاربردی کشور به خود نداد؟!

دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان کاربردی ترین نهاد علمی کشور شایسته توجه و رسیدگی بیشتر مسئولان بوده و حساسیت ویژه وزاری بخش صنعت و کشاورزی و آموزش و حتی فرهنگ کشور را می طلبد.

گاهی منتقدین نظام علمی کابردی انگشت بر عدم کیفیت لازم و وجود نظارت کافی بر واحدهای مختلف دانشگاه علمی کاربردی به خصوص واحدهای خصوصی آن گذاشته و این را دست مایه ای برای زیر سئوال بردن فلسفه وجودی و اساس چنین دانشگاهی قرار داده اند. حال اگر این ضعف را نیز بپذیریم به نظر می رسد در صورت وجود حساسیت لازم و کافی مسئولان رده بالای کشوری به مقوله علمی کاربردی می توان انتظار نظارتی قوی تر و شایسته تر را بر واحدهای این دانشگاه شاهد بود اما بی توجهی به این دانشگاه نتایج اسف باری را به بار خواهد آورد.

اما اساسا چنین حساسیتی تنها در صورتی ممکن است در سطح عالی دولت و وزارتخانه های مرتبط با دانشگاه علمی کاربردی شکل بگیرد که مسئولان امر آن شناخت درستی نسبت به ای نهاد مهم داشته و از نقش والای آن با خبر باشند.

این همان درکی است که بی شک محمد مهدی زاهدی وزیر پیشین علوم به خوبی از آن برخوردار بود تا جایی که حتی پس از دوران وزارت خود نیز در مراسم جشنواره علمی کاربردی حضور یافت تا برگزیدگان این دانشگاه جوایز خود را وی دریافت کنند. البته حضور حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز با توجه به نقش این نهاد در ارتباط علم و صنعت نیز قابل توجه و تامل است.

شاید با درکی درست و نگاهی مسئولانه تر بتوان به دور از هرگونه مبالغه و اغراق دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای میل به اهداف سند چشم انداز 1404 مهمترین دانشگاه کشور نامید.