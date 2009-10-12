200 هزار بطر انواع مشروبات الکلی در کردستان امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر دوشنبه و با حضور استاندار کردستان جمعی از مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی و فرماندهان نظامی و انتظامی بیش از 200 هزار بطر انواع مشروبات الکلی به صورت همزمان در استان امحا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی سال گذشته تا امسال بیش از هزار فقره عملیات منجر به کشف مشروبات الکلی در استان کردستان صورت گرفته است.

محمد قنبری ادامه داد: در جریان این تعداد عملیاتی که توسط پلیس صورت گرفته است بیش از یک میلیون 81 هزار و 740 قوطی انواع مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به توقیف خودروهایی که به کار قاچاق در استان مبادرت ورزیده اند، یادآور شد: در مدت زمان یاد شده 400 دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین توقیف و 22 باند قاچاق مشروبات الکلی نیز متلاشی شده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به دستگیری 132 قاچاقچی مشروبات الکلی ادامه داد: همکاری و تعامل مردم استان برای مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی و ورود آن به استان کردستان بسیار خوب بوده که امیدواریم این روند در ادامه نیز مورد توجه و عنایت شهروندان استان قرار گیرد.

قنبری در پایان گفت: در مراسم امروز و در سنندج 50 هزار بطر انواع مشروبات الکلی امحا می شود که همزمان با این مراسم در سایر شهرستانهای استان کردستان نیز برنامه های خاصی برای امحاء مشروبات الکلی در حال اجراست.