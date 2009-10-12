بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم که ظهر دوشنبه در مشهد برگزار شد، پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد به این جشنواره توسط دکتر محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی قرائت شد.

همچنین در پایان این مسابقات، اسامی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران در رشته‌های حفظ، ترجمه و تفسیر و قرائت ترتیل و تحقیق قرآن کریم در دو بخش برادران و خواهران اعلام شد.

در رشته حفظ پنج جز برادران، جاسم شمشیری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، نفر اول؛ مجتبی خیری از دانشگاه شهید باهنر کرمان، نفر دوم و محمدصادق قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی جهرم، نفر سوم شدند.

در رشته 10 جز برادران، حامد محمدمرادی از دانشگاه قم، نفر اول؛ سجاد رحیمی از دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد، نفر دوم و مسعود کریمی از دانشگاه تربیت معلم، نفر سوم را کسب کردند.

در رشته حفظ 20 جز برادران، علی قلعه نوییان از آموزش و پرورش تهران، نفر اول؛ محمد انگشبه از دانشگاه خلیج فارس، نفر دوم و جواد شاهینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد، نفر سوم شناخته شدند.

در رشته حفظ کل قرآن برادران، محمد خطیبی از دانشگاه تهران، نفر اول؛ هاشم سلطانی نژاد از دانشگاه شهید باهنر کرمان، نفر دوم و علی رضازاده جویباری از دانشگاه پردیس قم، نفر سوم معرفی شدند.

در رشته قرائت ترتیل برادران، ابوالفضل زیبایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، نفر اول؛ شهید داوودی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، نفر دوم و الیاس خلوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، نفر سوم شناخته شدند.

در رشته قرائت تحقیق برادران، حامد ولی زاده از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نفر اول؛ وحید وکیلی از دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، نفر دوم و قاسم مقدمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، نفر سوم شناخته شدند.

در رشته حفظ 5 جزء خواهران، طاهره نایبی از دانشگاه علوم پزشکی قم، نفر اول؛ زینب دهباشیان از دانشگاه تربیت معلم سبزوار، نفر دوم و مهسا اسدی از دانشگاه اصفهان، نفر سوم معرفی شدند.

در رشته حفظ 10 جزء خواهران، فاطمه قرایی از دانشگاه قم، نفر اول؛ الهام ولایی ها از دانشگاه علوم و معارف قرآن تهران، نفر دوم و مینا احمدی از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، نفر سوم شناخته شدند.

در رشته حفظ 20 جزء خواهران، سیده زینب موسوی ملکی از دانشگاه علوم پایه زنجان، نفر اول؛ زینب شعبانی از دانشگاه مذاهب اسلامی، نفر دوم و مریم جان نثاری از دانشگاه کاشان، نفر سوم شناخته شدند.

در رشته حفظ کل خواهران الهام منگلی از دانشگاه علامه طباطبایی، نفر اول؛ عاطفه رفیع منزلت از دانشگاه صنعتی اصفهان، نفر دوم و حمیده ایرانمنش از دانشگاه شهید باهنر کرمان، نفر سوم معرفی شد.

در رشته قرائت ترتیل خواهران، محبوبه نصیری از دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، نفر اول؛ عائده محبی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، نفر دوم و فاطمه رحمدار از دانشگاه شیراز، نفر سوم شناخته شد.

در رشته قرائت تحقیق خواهران، رضوان جلالی فر از دانشگاه پیام نور قزوین، نفر اول؛ مرضیه فیروززاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، نفر دوم و الهام سلطانی نژاد از دانشگاه پیام نور کرمان، نفر سوم معرفی شدند.

در رشته ترجمه برادران و خواهران، ابوالفضل حاجی حیدری از دانشگاه امام صادق(ع)، نفر اول؛ محمدرضا سوادکوهی از دانشگاه فردوسی، نفر دوم؛ قربان محمدباشام از دانشگاه تهران، نفر سوم؛ مصیب علی عباسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی، نفر چهارم و صغری لک زایی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز، نفر پنجم شناخته شدند.

در رشته تفسیر برادران و خواهران، محمد محمدطاهری از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نفر اول؛ رقیه اکبرنژاد از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی، نفر دوم؛ مریم عمیدی مظاهری از دانشگاه تربیت مدرس، نفر سوم؛ حمزه سلطانیان از دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران، نفر چهارم و معصومه مؤیدی از دانشگاه قم، نفر پنجم معرفی شدند.

همچنین نفرات برتر مسابقه کتابخوانی طرح الفت به ترتیب نفرات معصومه مؤیدی، نفر اول؛ حسین مناحی زاده، نفر دوم و مهدی شریف زاده، نفر سوم اعلام شدند.