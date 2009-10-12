بررسی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سخنرانی "واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی" از سوی پروانه زاهدی ‌فر کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو گروه جامعه ‌شناسی پزشکی و سلامت روز سه شنبه 21 مهرماه در انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می شود.

انجمن جامعه ‌شناسی ایران دانشگاه تهران و گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت این انجمن برنامه دیگری را نیز در ساعت 16 روز سه شنبه 21 مهرماه با عنوان "رابطه بین حرفه ای پرستار و پزشک از منظر جامعه شناختی" با سخنرانی مریم مهرابی کارشناس ارشد پژوهشگری و عضو این گروه برگزار می کند.