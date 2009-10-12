به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار خود داشتند.



از آغاز جلسه علنی امروز بررسی مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصای در بحث هدفمند کردن یارانه ها که همان لایحه دولت با تغییراتی در برخی بندها بود در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تعداد زیادی پیشنهاد که اکثرا شامل پیشنهاداتی عبارتی اعم از حذف کلیه یا افزودن کلمه ای بود، در صحن و توسط نمایندگان مطرح شد اما از میان این تعداد پیشنهاد تنها پیشنهاد توکلی در حذف کلمه "حداکثر" رای آورد.

بنابراین با حذف این کلمه از عبارت " حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه " محدوده زمانی برای اجرای لایحه در بند الف و ب را داشتند.

باقی پیشنهادات رای نیاورد و لاریجانی به عنوان رئیس مجلس با توجه به اینکه طرح این پیشنهادات وقت زیادی از مجلس می گرفت اما بر اساس آیین نامه مجبور بود به همه پیشنهاددهندگان اجازه طرح پیشنهادات خود را بدهد.



مهمترین پیشنهاد حذف برای این لایحه پیشنهاد حذف کل ماده یک بود که از سوی محجوب نماینده تهران مطرح شد که رای نیاورد.

پیشنهادات نمایندگان تا بند ب ماده یک پیش رفت در حالی که ماده یک این لایحه دارای سه بند و چندین تبصره است اما با تلاش سه ساعته نمایندگان حتی یک ماده از این لایحه به دلیل حساسیت بالای مجلس به تصویب نرسید و پیشنهادات همچنان ادامه دارد.

ادامه بررسی جزئیات این لایحه به جلسه بعدی مجلس که روز سه شنبه (فردا) برگزار می شود موکول شد.



بر اساس این گزارش روز گذشته لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرد که به دلیل لزوم صرف وقت زیاد برای تصویب این لایحه امکان تشکیل جلسه در شیفت عصر دوشنبه وجود دارد اما این پیشنهاد در جلسه امروز به رای گذاشته شد و تنها 42 نفر به آن رای مثبت دادند بنابراین تشکیل جلسه بعدازظهر به تصویب نرسید.

