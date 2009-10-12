274 هزار هکتار از وسعت خراسان جنوبی تحت حفاظت محیط زیست است

شهرام فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، به وجود چهار منطقه حفاظت شده در این استان اشاره کرد و بیان داشت: این مناطق حفاظت شده در شهرستان های بیرجند، درمیان، سربیشه، قاین و فردوس هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین از وجود دو منطقه شکار ممنوع، دو منطقه پیشنهادی پناهگاه حیات وحش، یک منطقه پیشنهادی حفاظت شده و پنج منطقه پیشنهادی شکار ممنوع در خراسان جنوبی خبر داد.

فداکار در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به این سازمان، عنوان کرد: اعتبارات به صورت استانی و ملی تامین می شود و از آنجایی که در بخش های مختلف امور طبیعی هزینه می شود رقم تفکیک شده ای برای حیات وحش وجود ندارد.

وی وجود بحران های زیست محیطی نظیر خشکسالی، بیابان زایی و گرم شدن زمین، افزایش سلاح غیرمجاز در استان، عدم پایبندی برخی دستگاه های اجرایی به ضوابط زیست محیطی تدوین شده از ناحیه سازمان محیط زیست و بخشی نگری برخی از آنها، فقر فرهنگ زیست محیطی در بین اقشار مختلف جامعه و جوامع محلی، عدم تامین اعتبارات کافی استانی جهت انجام امور پژوهشی، آموزشی و...، شکار بی رویه، چرای مفرط دام، تخریب و تصرف زیستگاه های استان، مرزی بودن استان و خطر شیوع امراض و بیماری ها و کمبود نیروی انسانی و امکانات لازم جهت حفاظت از عرصه های طبیعی را از مهمترین مشکلات خراسان جنوبی برشمرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: گونه های جانوری شناسایی شده در استان نامشخص و گونه های گیاهی شناسایی شده تاکنون 700 تا 800 گونه است.