ذخایر آب سدهای کشور 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست روز اول سال آبی امسال میزان حجم آب موجود در مخازن بیش از یکصد سد کشور 12 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

میزان ذخیره مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته آبی 9 میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با میزان ذخیره سال آبی گذشته 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین میزان آب ورودی به سدهای کشور در بیست روز اول سال آبی امسال 900میلیون مترمکعب و خروجی آن یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان آب ورودی به سدهای کشور 400 میلیون مترمکعب و میزان خروجی آن 600 میلیون مترمکعب بوده است. ظرفیت حجم مخازن سدهای کشور 37 میلیارد متر مکعب است.