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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

پولانسکی در زندان سوئیس افسرده شده است

پولانسکی در زندان سوئیس افسرده شده است

رومن پولانسکی فیلمساز لهستانی دو هفته پس از بازداشت در سوئیس در زندان به افسردگی مبتلا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد اروه تمیم وکیل پولانسکی پس از ملاقات با او در زندان زوریخ ضمن اعلام این مطلب او را در خطر از دست دادن سلامت عقلی توصیف کرد. پولانسکی سال 1977 به اتهام تجاوز به دختری 13 ساله در لس آنجلس محکوم شد و از آن زمان از ورود به خاک آمریکا خودداری کرده است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت استرداد پولانسکی به آمریکا و محاکمه بیش از 50 سال زندان در انتظار این فیلمساز 76 ساله باشد. تمیم از مقام‌های قضایی سوئیس درخواست کرد زودتر درباره سرنوشت پولانسکی تصمیم بگیرند.

پولانسکی دو هفته پیش برای دریافت جایزه دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی در جشنواره زوریخ وارد خاک سوئیس شد و آنجا به درخواست دستگاه قضایی آمریکا از همتایان سوئیسی بازداشت شد.

کد مطلب 963497

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