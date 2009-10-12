نیروی انتظامی در استاندارد سازی فعالیتها عزم جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در جمع پرسنل نیروی انتظامی خراسان رضوی با بهره گیری از حدیث نبوی مبنی بر ارزش نهادن به مقوله امنیت افزود: مقوله امنیت و سلامتی از منظر دین دارای ارزش است که در خصوص تامین امنیت در عصر حاضر نیروی انتظامی ارائه خدمات می کند به طوری که بهترین تامین کننده امنیت در دنیا و منطقه محسوب می شود.

وی نیروی های مسلح کشور را تنها مدافع دین، قرآن و فرامین الهی دانست و گفت: نیروهای مسلح و بویژه ناجا دهها ماموریت متنوع را در خصوص ایجاد امنیت اجرا می کند تا مردم در راه کسب معیشت، علم و فرزانگی در تمام امور زندگی شاهد پیشرفت باشند.

استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به داشتن نیروی های مسلح حافظ امنیت و آسایش و با توجه به وجود دشمنان خارجی، کشور در منطقه و دنیا امن خواند و اذعان داشت: هر روز در کشور شاهد دستیابی توفیقات روز افزونی هستیم که اکثر تجهیزات بکارگیری شده در کشور در خصوص ایجاد امنیت تولید داخل و توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی می باشد که تحقق این امر مرهون پیروزی انقلاب است.

صلاحی ادامه داد: نیروی انتظامی در آشوبهای اجتماعی به طور صبورانه و هوشمندانه در تمام مقاطع از عمده مسئولیت های خود برآمده است تا آنجا که با تلاش های مستمر و شبانه روزی ناجا شاهد امتداد مرزها شهرها و روستاها و مقابله با ورود قاچاقچیان و اشرار هستیم.

همچنین وی به عزم پولادین و اراده راسخ جوانان در 8 سال دفاع مقدس با توجه به نابودی دشمن و نظاره گرد شدن دنیا اشاره داشت و افزود: نیروی انتظامی در استاندارد سازی فعالیت خود از راه ارائه آموزش در مراکز علمی- تخصصی تلاش می کند و امید دارد که یکی از بهترین و استاندارد ترین ماموریت ها را در سطح منطقه به انجام برساند.

همچنین در این مراسم فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: هفته نیروی انتظامی بهانه بازنگری بر عملکرد این نیرو از جهت فعالیت های انجام شده برای مردم و تسریع در رفع نقایص است.

سردار حمید فهیمی راد به وجود بارگاه رضوی اشاره کرد و افزود: ما در نیروی انتظامی در خصوص ایجاد امنیت و دفاع از ارزشهای دین و ولایت دفاع خواهیم کرد.