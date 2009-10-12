به گزارش خبرگزاری مهر،‌ بر اساس این تفاهمنامه که به امضای ارمن صفریان رئیس یونیمای عروسکی ارمنستان رسیده از این پس برگزیده جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان ایران عازم جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی ارمنستان خواهد شد و متقابلا یک گروه نمایش عروسکی از این کشور به جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان ایران راه پیدا می‌کند.

از این رو اولین گروه نمایش عروسکی ارمنستان راهی جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویان می‌شود که آذرماه در تهران برپا خواهد شد. همچنین قرار است سه گروه "فیلیپ ژانتی" از فرانسه، "شان رونی" از کانادا و "نینا" از بلغارستان هم با آثار خود در یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان شرکت کنند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران از 7 تا 14 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.