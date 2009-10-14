خالد جاوید کویتی نماینده کنفدراسیون تیراندازی آسیا به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابت های تیراندازی غرب آسیا در تهران در حالی از 25 مهر ماه در سالن های تیراندازی آزادی و میدان پروازی ساصد آغاز می شود که از سوی کنفدراسیون تیراندازی آسیا "خالد جاوید" به عنوان نماینده فنی و ناظر کنفدراسیون تیراندازی آسیا بر رقابت های تهران معرفی شد.

تیراندازان شش کشور شرکت کننده در این رقابت ها از روز دوشنبه 20 مهر ماه وارد تهران شده و روز جمعه به همراه میهمانان ویژه ایرانی و خارجی در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت می کنند.

فدراسیون تیراندازی کشورمان از "شیخ سلمان" رئیس کویتی کنفدراسیون تیراندازی آسیا نیز برای حضور در این مسابقات دعوت به عمل آورده است.

اولین دوره رقابت های تیراندازی غرب آسیا از 25 مهر ماه به مدت یک هفته در تهران برگزار می شود.