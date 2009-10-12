رئیس هیئت فوتبال فارس استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الهی استعفای خود را در نامه ای خطاب به مدیر کل تربیت بدنی استان فارس اعلام کرد که در آن آمده است: در اجرای سیاستهای سازمان تربیت بدنی اینجانب استعفای خود را از هیئت فوتبال استان اعلام می نمایم.

مدیر کل تربیت بدنی فارس نیز خطاب به کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در نامه ای نوشته است: به پیوست تصویر استعفای محمد هادی آیت الهی ریاست هیئت فوتبال استان، حضورتان تقدیم می گردد لذا ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مجدانه ایشان در رشد و تعالی فوتبال استان بد ینوسیله عبدالمجید فهندژ عضو هیئت رئیسه فوتبال استان جهت سرپرستی هیئت مذکور معرفی می شود، خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص اقدام لازم مبذول شود.

آیت اللهی پیش از این علاوه بر مسئولیت ریاست هیئت فوتبال فارس مسئولیت تربیت بدنی شیراز هم بر عهده داشته است.