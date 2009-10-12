همراهی فراکسیون اکثریت با اقلیت در پیگیری تحقیق و تفحص ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام (ره) با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی از دیدار عصر امروز اعضای این فراکسیون با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در آخرین ملاقاتی که با رئیس مجلس داشتیم وعده هایی در راستای گشایش وضعیت برخی زندانیان سیاسی به ما دادند، در دیدار امروز نیز این مسئله را از ایشان جویا می شویم.

وی با بیان اینکه انتظاراتشان از رئیس مجلس و طیف اکثریت مجلس را با لاریجانی در میان می گذارند ، افزود: ما نسبت به عدم اعمال همراهی طیف اکثریت گلایه هایی داریم.

به گفته وی این گلایه ها از شخص لاریجانی نیست اما فراکسیون اکثریت حتی اگر تا کنون ملاحظاتی داشته است ، فارغ از سلایق سیاسی در راستای ایفای وظایف نمایندگی باید بهتر از این عمل می کرد و به مسائلی که افکار عمومی پیگیر آن هستند پاسخ قانع کننده ای می دادند.

تابش با اظهار تاسف از اینکه تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است از مواضع برخی نمایندگان مجلس در خصوص پیگیری برخی تحقیق و تفحص ها انتقاد کرد و گفت: گویا با تغییر وزیران همه چیز به فراموشی سپرده شده است. اگر اکثریت مجلس تا کنون همراهی مناسبی با اقلیت داشت بسیاری از موارد بهتر پیگیری می شد.

دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) در پاسخ به خبرنگاری که جویای وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بود و می پرسید که نمایندگان اقلیت در این باره چه کرده اند گفت: در آخرین دیدار با لاریجانی، رئیس مجلس قول داد که گشایشی بشود ظاهرا شرایط سهل تر شده است. اما انتظار این است که شاهد آزادی قریب الوقوع این افراد باشیم.

وی با بیان اینکه عملکرد روسای قوای مجلس و قضائیه بر مدار عقل و منطق و قانون باشد از اینکه گشایش در رابطه با قول های ارائه شده حاصل نشده است گلایه کرد و افزود: چطور مجرمان کهریزک که وجدان جامعه را آزار داده و ضربه مهلکی به انقلاب زدند هنوز تحت پیگرد قرار نگرفته و خبری از محاکمه و اعلام اسامی آنها نیست اما افرادی که پیش از این مسندهای دولتی داشته و بعضا از نمایندگان خوش نام گذشته هستند با آنکه بازجویی آنها تمام شد هنوز بلاتکلیف هستند.

تابش ادامه داد: متاسفانه مردم هم به تدریج در برخی عملکردها دچار بلاتکلیفی شده اند ما معتقدیم که دوران ماه عسل رئیس قوه قضائیه به پایان رسیده و ایشان باید پاسخگو باشند.

وی به نامه ای که اخیرا به رئیس قوه قضائیه نوشته اند اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز جوابی نگرفته ایم و اقدامی نشده است. در حالیکه در اسلام حتی جواب سلام هم واجب است اما ما پاسخ هیچ یک از نامه ها و پیگیری هایمان را نگرفته ایم.

نماینده اردکان با ابراز امیدواری نسبت به بروز رفتارهای منطقی و معقول مسئولان که مورد قبول افکار عمومی واقع شود گفت: اگر چنین نشود ما آینده خوبی را پیش بینی نمی کنیم.